Applied Industrial Technologies chute à la suite d'un chiffre d'affaires raté au deuxième trimestre et d'une prévision de bénéfice par action revue à la baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions d'Applied Industrial Technologies Inc AIT.N chutent de 8,68% à 257,09

** La société annonce un chiffre d'affaires de 1,16 milliard de dollars au 2ème trimestre, juste en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 1,17 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** AIT réduit ses prévisions de BPA pour l'exercice 2026 à une fourchette de 10,45 $ à 10,75 $ contre une prévision antérieure de 10,10 $ à 10,85 $, suite à la performance du premier semestre 2026

** Les prévisions pour l'exercice 2026 tablent désormais sur une dépense annuelle de 24 à 26 millions de dollars pour le dernier entré, premier sorti (LIFO), contre 14 à 18 millions de dollars pour les prévisions précédentes

** 7 des 9 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 2 à "conserver"; leur PT médian est de 300 $ - données compilées par LSEG

** L'action a augmenté de 7,22% en 2025