Applied Digital signe un contrat de location de centre de données d'IA d'une valeur de 7,5 milliards de dollars avec un hyperscaler américain

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(Mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 2)

Applied Digital APLD.O a signé un bail à long terme d'une valeur de 7,5 milliards de dollars avec un hyperscaler américain sans nom sur son nouveau site Delta Forge 1, a-t-il déclaré jeudi, renforçant ainsi sa position en tant que fournisseur de centres de données pour les charges de travail d'intelligence artificielle.

Les actions de la société ont bondi de plus de 12 % dans les premiers échanges à la suite de l'annonce.

Le bail de 15 ans couvre 300 mégawatts de capacité de calcul sur le site Delta Forge 1 de 430 mégawatts dans le sud des États-Unis, a déclaré la société.

Cet accord fait du client d'Applied Digital le deuxième locataire américain de niveau investissement hyperscale sur l'ensemble de ses sites de centres de données et porte le total des revenus contractuels de location à plus de 23 milliards de dollars.

L'accord intervient alors que la demande de centres de données continue d'augmenter, les grandes entreprises technologiques telles qu'Amazon, Alphabet's Google, Meta, Microsoft et Oracle - collectivement appelées hyperscalers - investissent des milliards de dollars pour sécuriser les installations avec suffisamment de puissance de calcul et de refroidissement pour soutenir les systèmes d'intelligence artificielle.

Plus de la moitié des revenus contractuels d'Applied Digital sont désormais garantis par des clients de premier ordre, a déclaré l'entreprise.

Applied Digital construit et exploite de grands centres de données conçus pour prendre en charge l'IA, l'informatique en nuage et d'autres charges de travail à forte intensité de données, ce qui la place parmi les entreprises bénéficiant de l'expansion rapide de l'infrastructure de l'IA.

Séparément, Applied Digital a déclaré qu'elle s'attendait à obtenir jusqu'à 600 millions de dollars de financement, y compris un crédit-relais garanti de premier rang de 300 millions de dollars pour le développement de son campus Polaris Forge 1 et une facilité de crédit renouvelable de 300 millions de dollars pour financer des besoins plus larges en matière de développement et de fonds de roulement.

Delta Forge 1 est le campus le plus récent de l'entreprise. Il s'étend sur plus de 500 acres et est conçu pour gérer des opérations d'IA à grande échelle.

Le site est conçu avec des systèmes d'alimentation et de refroidissement de grande capacité, et les opérations initiales devraient commencer à la mi-2027.