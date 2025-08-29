Applied Digital progresse grâce à un nouveau contrat de location avec CoreWeave

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 août - ** L'action de l'opérateur de centres de données Applied Digital APLD.O augmente de 2,4 % à 17 $ avant le marché
** Applied Digital a finalisé un nouveau contrat de location avec CoreWeave CRWV.O pour 150 MW supplémentaires dans le Dakota du Nord
** Le nouvel accord porte le total des revenus contractuels prévus d'APLD à environ 11 milliards de dollars, ce qui inclut les 7 milliards de dollars de revenus provenant des deux premiers contrats de location de 15 ans annoncés plus tôt cette année
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait plus que doublé depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer