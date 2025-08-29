Applied Digital progresse grâce à un nouveau contrat de location avec CoreWeave

29 août - ** L'action de l'opérateur de centres de données Applied Digital APLD.O augmente de 2,4 % à 17 $ avant le marché

** Applied Digital a finalisé un nouveau contrat de location avec CoreWeave CRWV.O pour 150 MW supplémentaires dans le Dakota du Nord

** Le nouvel accord porte le total des revenus contractuels prévus d'APLD à environ 11 milliards de dollars, ce qui inclut les 7 milliards de dollars de revenus provenant des deux premiers contrats de location de 15 ans annoncés plus tôt cette année

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait plus que doublé depuis le début de l'année