Applied Digital chute après une perte trimestrielle due à l'augmentation des coûts

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9 avril -

** Les actions de l'opérateur de centres de données Applied Digital APLD.O chutent de 6,3 % à 26,04 $ dans les échanges de pré-marché ** La société a annoncé une perte nette plus importante au troisième trimestre , en raison de coûts plus élevés et d'une charge liée à l'informatique dématérialisée, ce qui a atténué la hausse du chiffre d'affaires due à la forte demande de centres de données

** La société a inclus une charge de dépréciation de 59,7 millions de dollars sur l'unité de services en nuage ce trimestre, qui était auparavant destinée à la vente, mais qui est maintenant prête à fusionner avec Ekso Bionics pour former une nouvelle société

** La société a enregistré une perte nette de 36 cents par action au troisième trimestre, ce qui représente une augmentation significative par rapport à la perte de 16 cents enregistrée au cours de la même période de l'année précédente

** 13 analystes considèrent l'action comme "Acheter" en moyenne; la médiane des prévisions est de 42 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 13,3 % depuis le début de l'année