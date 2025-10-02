Applied Digital atteint son plus haut niveau depuis près de quatre ans avant la publication de ses résultats

2 octobre - ** Les actions d'Applied Digital APLD.O ont augmenté de 7% à 26,76 $, après avoir atteint leurs plus hauts niveaux depuis novembre 2021 jeudi, avant les résultats de l'opérateur de centres de données attendus dans une semaine

** Mardi, Darren Aftahi, analyste chez Roth Capital, a relevé son PT à 12 mois sur l'action de 24 $ à 43 $, citant le potentiel d'un autre accord de colocation (HPC) d'ici la fin de l'année

** Aftahi a une note d'achat sur APLD et son PT est actuellement le plus élevé de Wall Street, selon les données de LSEG

** Les 9 analystes couvrant APLD sont tous haussiers et le PT médian est de 23 $

** APLD fait partie des 10 valeurs les plus tendances sur Stocktwits jeudi ** La société basée à Dallas, au Texas, devrait présenter ses résultats du 1er trimestre fiscal jeudi prochain, le 9 octobre, après la clôture des marchés

** Avec le mouvement sur la session, les actions APLD ont augmenté de ~250% depuis le début de l'année