Applied Aerospace & Defense prévoit de lever 682,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Applied Aerospace & Defense prévoit de lever jusqu'à 682,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a indiqué mardi cette entreprise sous-traitante du secteur public, financée par des fonds privés, dans un communiqué.