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Applied Aerospace & Defense prévoit de lever 682,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 13:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Applied Aerospace & Defense prévoit de lever jusqu'à 682,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a indiqué mardi cette entreprise sous-traitante du secteur public, financée par des fonds privés, dans un communiqué.

Fusions / Acquisitions
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