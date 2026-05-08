Applied Aerospace & Defense annonce une hausse de 25 % de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

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Le chiffre d'affaires d' Applied Aerospace &Defense a bondi de24, 8% en 2025, a révélé vendredi ce sous-traitant du gouvernement soutenu par des fonds privés dans son dossier de demande d'introduction en bourse aux États-Unis, la dernière d'une vague de cotations d'entreprises de technologie de défense ces dernières semaines.

Le fournisseur de matériel spatial et de défense basé à Huntsville, en Alabama, a déclaré une perte nette de 17 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 498,8 millions de dollars au cours de l'exercice clos le 31 décembre, contre une perte nette de 34,8 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 399,8 millions de dollars un an plus tôt.

Les introductions en bourse dans le secteur des technologies de défense ont occupé le devant de la scène sur le marché américain ces dernières semaines, les émetteurs se précipitant pour saisir l'opportunité créée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Le fabricant de pièces aérospatiales Arxis ARXS.O , le fabricant de drones AEVEX AVEX.N , le fabricant de composants de précision Elmet Group ELMT.O et le fabricant d'analyseurs de signaux radio HawkEye 360

HAWK.N sont entrés en bourse à New York ces dernières semaines.

La société de rachat Greenbriar Equity Group, spécialisée dans les entreprises de taille moyenne, a fusionné l'année dernière Applied Aerospace et PCX Aerosystems pour former Applied Aerospace & Defense.

La société fabrique une large gamme de produits , notamment des fuselages, des surfaces de contrôle de vol, des carters de moteurs-fusées à propergol solide et des arbres de moteur pour des entreprises du secteur spatial et de la défense.

Applied Aerospace & Defense prévoit de vendre de nouvelles actions dans le cadre de cette offre. Environ 83 % du chiffre d'affaires de la société provenait de contrats avec le gouvernement américain au cours des douze mois clos le 31 décembre.

Morgan Stanley et Jefferies figurent parmi les souscripteurs de l'offre. Applied Aerospace & Defense sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole « AADX ».