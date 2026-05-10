Chantre d'une "France libre", Edouard Philippe se met en ordre de marche vers la présidentielle

Le chef du parti politique français Horizons Edouard Philippe prononce un discours à Reims

par Elizabeth Pineau

Candidat à l'Elysée depuis septembre 2024, "prêt" à présider ‌une "France libre", l'ancien Premier ministre Edouard Philippe a réuni ses troupes dimanche à Reims, où il a présenté l'ébauche d'un projet présidentiel "massivement optimiste".

"Cela fait cinq ​ans que me prépare. Je suis prêt", a dit Edouard Philippe, 55 ans, dans un long discours devant des centaines de cadres de son parti Horizons réunis en Conseil national, qu'ils a invités à oeuvrer pour "une France libre".

"Nous allons construire cette majorité. Bâtir quelque chose de nouveau, de cohérent, de ​stable", a-t-il dit à l'adresse de la droite et du centre, où candidats et ambitions fleurissent.

Bien placé dans les sondages ces derniers mois, opposé à une primaire dans sa famille politique, Edouard ​Philippe a dit assumer de prendre son temps car "les Français ne sont ⁠pas encore dans l'élection présidentielle proprement dite, et je les comprends".

Côté calendrier, il a dit son intention de continuer de parcourir le pays ‌et de tester d'ici l'été certaines de ses propositions en consultant notamment les chefs d'entreprises via la présidente des Pays-de-la-Loire, Christelle Morançais.

Son équipe de campagne sera dirigée par la députée Marie Guévenoux, l'écrivain Gilles Boyer et le maire d'Angers ​Christophe Béchu. Le 25 juin, un millier de réunions ‌d'appartements réuniront 15.000 personnes dans toute la France. Un meeting est annoncé à Paris le 5 juillet.

Rappelant ⁠son ADN d'homme "de droite" et son expérience de maire récemment réélu au Havre, "ville populaire dans le sens le plus noble du terme", Edouard Philippe s'est dit "fier d'avoir été le Premier ministre d'Emmanuel Macron" entre 2017 et 2020, "lorsque réformer la France était encore un mot qui avait du sens".

"Je suis fier ⁠d'avoir été le seul Premier ministre ‌de ces dix dernières années à avoir réduit en même temps le chômage, les impôts et le déficit", a ⁠souligné le candidat, défenseur d'une "politique de l'offre qui fonctionne" au sein d'un programme "clair, ambitieux, précis et réalisable".

"RÉPUBLIQUE ÉTERNELLE"

"Des entreprises puissantes et en bonne santé font ‌un pays puissant et en bonne santé", a-t-il souligné, proposant "50 milliards de baisse d'impôts de production contre 50 milliards d'euros de ⁠baisse d'aides publiques", car "pour redistribuer quelque chose, il faut l'avoir créée".

"Aucun centimètre carré de notre pays ne ⁠doit être soustrait à l'autorité de ‌l'Etat", a-t-il déclaré au chapitre sécuritaire, prônant un "état d'urgence narcotrafic" face à une menace comparable selon lui au terrorisme. "Les trafiquants ruinent nos quartiers, nous allons, ​nous, les ruiner", a-t-il dit.

L'ancien chef du gouvernement s'est mis du côté de ‌ceux qui "respectent les règles", qui ne sauraient "être moins bien traités que ceux qui ne les respectent pas".

A l'international, Edouard Philippe a rappelé son souhait de revoir l'accord de 1968 ​avec l'Algérie "car je n'accepterai pas que la France offre encore des avantages à un pays qui n'a que la critique de la France à la bouche".

Parmi les personnalités présentes à Reims figuraient l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac Jean-Pierre Raffarin et une bonne partie des quelque 500 maires encartés ⁠Horizons - mouvement créé en 2021 fort d'une quarantaine de députés - élus ou réélus en mars.

Edouard Philippe a mis dos à dos l'extrême droite de Marine le Pen et Jordan Bardella et l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise (LFI), jugeant leurs projets dangereux.

"Le Rassemblement national est parfois très à droite et souvent très à gauche. Si j'osais, je dirais que c'est le nouveau 'en même temps'", a-t-il dit en référence à une formule chère à Emmanuel Macron.

A la "prétendue Nouvelle France" de Jean Luc Mélenchon, il a opposé "la République éternelle" où il entend parler "à tout le monde en des ​termes identiques".

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Tangi Salaün)