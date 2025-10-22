Apple visée par une plainte antitrust de l'UE concernant les politiques de l'App Store

Apple AAPL.O a fait l'objet d'une plainte auprès des autorités de la concurrence de l'UE par deux groupes de défense des droits civiques, mercredi, au sujet des conditions générales de son App Store et de ses appareils, pour avoir prétendument enfreint des règles historiques visant à contrôler les grandes entreprises technologiques.

La plainte conjointe d'Article 19 et de la Société allemande pour les droits civils auprès de la Commission européenne pourrait constituer un nouveau casse-tête pour Apple, qui a été condamnée en avril à une amende de 500 millions d'euros (583 millions de dollars) pour avoir enfreint la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act).

Apple, qui a précédemment déclaré que ses règles garantissaient que les places de marché répondaient à des exigences minimales spécifiques pour protéger les utilisateurs et les développeurs, a rejeté ces affirmations comme étant fausses et a rejeté la responsabilité sur la Commission.

"La Commission européenne impose la manière dont nous gérons notre boutique et impose des conditions commerciales qui sont déroutantes pour les développeurs et mauvaises pour les utilisateurs", a déclaré Apple dans un courriel.

"Il y a plusieurs mois, nous avons informé la Commission européenne de notre intention d'apporter des modifications supplémentaires aux exigences relatives à la lettre de crédit afin d'offrir plus de flexibilité aux développeurs, mais la Commission nous a demandé de ne pas le faire."

L'exécutif de l'UE, qui agit en tant que garant de la concurrence au sein de l'Union, a déclaré qu'il était au courant de la soumission.

"Les contributions des tiers sont très importantes pour l'application efficace de la DMA", a déclaré un porte-parole de la Commission.

"Nous sommes déjà en train d'examiner certaines de ces questions, car nous demandons actuellement aux acteurs du marché de nous faire part de leurs commentaires sur les conditions commerciales d'Apple et nous supervisons régulièrement le respect des règles par les gardiens d'accès."

La DMA établit une liste de choses à faire et à ne pas faire pour les grandes entreprises technologiques afin de permettre aux petits concurrents d'entrer sur les marchés dominés par les grandes entreprises et d'offrir un plus grand choix aux utilisateurs.

La plainte vise les conditions commerciales d'Apple pour son App Store et ses systèmes d'exploitation iOS et iPadOS, estimant qu'elles empêchent et entravent l'interopérabilité des petites entreprises avec les appareils Apple.

Elle vise également les restrictions relatives à l'installation et à l'utilisation d'applications logicielles et de magasins d'applications tiers qui, selon elle, portent préjudice aux utilisateurs professionnels et aux utilisateurs finals, en violation de la DMA.

Les groupes de défense des droits civiques ont mis l'accent sur la lettre de crédit stand-by (SBLC) d'un million d'euros exigée des développeurs qui souhaitent développer des applications destinées à être distribuées dans l'App Store d'Apple ou qui veulent installer un magasin d'applications tiers en tant qu'application native dans l'iOS et l'iPadOS d'Apple.

"Une SBLC de 1 000 000 d'euros peut imposer un coût annuel récurrent et des exigences en matière de garanties que de nombreuses PME ne peuvent pas satisfaire", indique la plainte de 16 pages vue par Reuters.

Les groupes ont demandé à la Commission d'infliger une amende à Apple. Les amendes de la DMA peuvent atteindre 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise.

(1 $ = 0,8575 euro)