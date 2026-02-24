Apple va transférer une partie de sa production de Mac Mini de l'Asie vers Houston

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et d'une citation de dirigeant dans les paragraphes 5 et 6)

Apple AAPL.O va transférer une partie de la production de son ordinateur de bureau Mac Mini de l'Asie vers les États-Unis, avec un nouvel effort de fabrication qui devrait commencer plus tard cette année dans une usine à Houston, a déclaré le fabricant de l'iPhone mardi.

L 'entreprise agrandit également l'usine de Houston pour y inclure un nouveau centre de formation à la fabrication avancée, et affirme que ses activités à Houston créeront des milliers d'emplois.

Ce plan constitue l'investissement le plus récent d'Apple aux États-Unis, après son engagement annoncé en août dernier d'investir 600 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années.

En mai, le président américain Donald Trump avait menacé Apple d'imposer des droits de douane de 25 % sur les produits fabriqués à l'étranger, un revirement brutal par rapport à la politique antérieure, lorsque son administration avait exempté les smartphones, les ordinateurs et d'autres produits électroniques des séries de droits de douane sur les importations chinoises.

L'annonce du Mac Mini d'Apple intervient dans un contexte d'incertitude renouvelée autour des droits de douane. Les États-Unis ont imposé de nouveaux droits de douane de 10 % sur tous les produits non couverts par des exemptions, taux annoncé pour la première fois par Trump vendredi après que la Cour suprême a annulé les droits de douane qu'il avait imposés l'année dernière, plutôt que les 15 % qu'il avait promis un jour plus tard .

"Apple est profondément attaché à l'avenir de la fabrication américaine", a déclaré Tim Cook, directeur général d'Apple.

L'entreprise, qui a commencé à fabriquer des serveurs AI à Houston l'année dernière, a également déclaré que la production était en avance sur le calendrier.

Apple a un bilan mitigé lorsqu'il s'agit de tenir ses promesses d'investissement.

En 2019, par exemple, Cook a visité une usine texane avec Trump qui a été présentée comme un nouveau site de fabrication. Cependant, l'usine produisait des ordinateurs Apple depuis 2013 et Apple a depuis déplacé cette production en Thaïlande.

Apple continue de fabriquer la plupart de ses produits, notamment les iPhones et les iPads, en Asie, principalement en Chine, bien qu'elle ait transféré une partie de sa production au Vietnam, en Thaïlande et en Inde ces dernières années.