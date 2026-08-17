Apple va modifier ses règles relatives au consentement concernant les données des applications, selon l'autorité de régulation allemande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réaction d'Apple au troisième point)

Apple AAPL.O va modifier les règles régissant la manière dont les développeurs d'applications peuvent utiliser les données personnelles à des fins de publicité ciblée sur les iPhone et les iPad, a déclaré lundi l'autorité allemande de la concurrence , mettant ainsi fin à une enquête qui durait depuis plusieurs années. L'Office fédéral des cartels (FCO) a constaté que le cadre « App Tracking Transparency » d'Apple accordait à ses propres applications des messages de consentement plus favorables que ceux destinés aux développeurs tiers, ce qui pourrait constituer une violation des règles de concurrence.

* Apple dispose de quatre mois pour mettre en œuvre ces modifications après notification de la décision. Les engagements s’étendent sur sept ans et feront l’objet d’un suivi par un mandataire.

* Conformément à ces engagements, les fenêtres contextuelles de consentement des applications tierces doivent être repensées afin de supprimer les formulations et symboles dissuasifs, et de les rendre neutres sur le plan visuel et linguistique.

* “Bien que nous estimions que la fenêtre de consentement ATT actuelle offre un moyen clair, facile à comprendre et efficace de permettre aux utilisateurs de garder le contrôle de leurs données – un avis partagé par les autorités allemandes chargées de la protection des données –, nous avons accepté d’apporter des modifications au texte et à la mise en page de cette fenêtre à la demande du FCO”, a déclaré Apple, ajoutant que grâce à ces engagements, l’entreprise pourrait continuer à proposer cet outil en Europe. Ces modifications s’appliqueront dans la quasi-totalité des pays de l’Union européenne.

* Les développeurs d’applications tierces, notamment Meta Platforms (la société mère de Facebook) META.O , cherchent à obtenir des données précises sur les utilisateurs afin de pouvoir afficher des publicités ciblées sur les appareils. Celles-ci génèrent davantage de revenus que les campagnes publicitaires à large audience.

* La France et l’Italie ont déjà infligé à Apple des amendes de 150 millions d’euros et 98,6 millions d’euros, respectivement, au sujet du cadre ATT.