 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Apple : une amende en Italie
information fournie par AOF 22/12/2025 à 14:00

(AOF) - L’autorité italienne de la concurrence a infligé à Apple une amende de 98,635 millions d’euros pour abus de position dominante. Avec la Commission européenne et d’autres autorités nationales de la concurrence, ainsi qu’avec l’AGCM, le garant pour la protection des données personnelles, elle a établi le caractère restrictif (sous l’angle de la concurrence) de la politique App Tracking Transparency. Il s’agit des règles de confidentialité imposées par Apple depuis avril 2021 au sein de son système d’exploitation mobile iOS aux développeurs tiers d’applications distribuées par l’App Store.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Apple

Valeurs associées

APPLE
273,8500 USD NASDAQ +0,07%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank