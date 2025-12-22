Apple : une amende en Italie

(AOF) - L’autorité italienne de la concurrence a infligé à Apple une amende de 98,635 millions d’euros pour abus de position dominante. Avec la Commission européenne et d’autres autorités nationales de la concurrence, ainsi qu’avec l’AGCM, le garant pour la protection des données personnelles, elle a établi le caractère restrictif (sous l’angle de la concurrence) de la politique App Tracking Transparency. Il s’agit des règles de confidentialité imposées par Apple depuis avril 2021 au sein de son système d’exploitation mobile iOS aux développeurs tiers d’applications distribuées par l’App Store.
