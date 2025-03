Apple: un nouveau MacBook Air à prix réduit information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 17:01









(CercleFinance.com) - Apple a présenté mercredi son nouveau portable MacBook Air, ainsi que de nouvelles versions de son ordinateur de bureau Mac et de sa puce maison M3.



Doté de la puce M4, le nouveau MacBook est proposé dans nouveau coloris bleu ciel à un prix de départ réduit à 1199 euros, soit 100 euros de moins que la précédente génération, offrant selon la firme à la pomme un rapport qualité-prix 'inégalé' au vu de ses performances.



Le nouveau modèle, qui se décline en deux tailles, 13 pouces et 15 pouces, peut être précommandé dès aujourd'hui en vue d'une livraison à partir du mercredi 12 mars.



Apple a également dévoilé aujourd'hui la M3 Ultra, la puce la plus performante qu'elle ait jamais conçue avec des performances 'extrêmes' offrant jusqu'à 2,6 fois les caractéristiques de la puce M1 Ultra.



Le groupe californien a en outre présenté son nouveau Mac Studio, le plus puissant des Mac, proposé avec la puce M4 Max ou sa nouvelle puce M3 Ultra.



Le Mac sera disponible à partir de 2499 euros.



Le titre Apple reculait de 1,3% mercredi à la Bourse de New York suite à ces annonces, alors que le Nasdaq affichait un gain de 0,2%.





Valeurs associées APPLE 232,89 USD NASDAQ -1,29%