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Apple teste une fonction Siri qui gère plusieurs commandes à la fois, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 18:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur la Worldwide Developers Conference d'Apple au paragraphe 4, et d'éléments de contexte aux paragraphes 5 à 7)

Apple AAPL.O teste une fonctionnalité qui permettrait à Siri de traiter plusieurs requêtes en une seule, alignant ainsi l'assistant virtuel sur les capacités des nouveaux assistants IA, a rapporté Bloomberg News mardi.

La fonction est en cours d'intégration dans les systèmes d'exploitation iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, qui devraient tous être lancés plus tard cette année, a déclaré Bloomberg, citant des personnes familières avec le sujet.

Apple n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le fabricant de l'iPhone a préparé une version améliorée de Siri, avec la technologie du modèle d'IA Gemini d'Alphabet

GOOGL.O , pour une sortie cette année. Apple devrait présenter la nouvelle version de Siri et les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence lors de sa prochaine conférence mondiale des développeurs , le 8 juin.

La refonte de Siri est un élément essentiel de la stratégie d'Apple visant à rattraper ses homologues des Big Tech dans la course à l'IA, après que son premier lancement d'Apple Intelligence en 2024 a reçu un accueil mitigé.

Selon un rapport de presse, Apple prévoit de transformer Siri en son premier chatbot d'intelligence artificielle , sous le nom de code Campos, qui sera profondément intégré dans les systèmes d'exploitation de l'iPhone, de l'iPad et du Mac et qui remplacera l'interface actuelle de Siri.

Apple envisage également d'ouvrir Siri à des services d'intelligence artificielle concurrents, au-delà de son partenariat actuel avec ChatGPT, a indiqué un média la semaine dernière.

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