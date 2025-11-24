 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 625,88
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Apple supprime des emplois dans son équipe de vente
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 22:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification du sourcing dans le paragraphe 1, ajout de détails dans le paragraphe 2)

Apple AAPL.O a déclaré lundi qu'elle supprimait des emplois au sein de ses équipes de vente afin de renforcer ses efforts en matière d'engagement des clients, tout en précisant que seul un petit nombre de postes serait touché par les licenciements.

Un porte-parole d'Apple a déclaré à Reuters que l'entreprise continuait à embaucher et que les employés concernés pouvaient postuler à de nouvelles fonctions.

Les employés concernés comprennent des gestionnaires de comptes au service de grandes entreprises, d'écoles et d'agences gouvernementales, selon Bloomberg News, qui avait rapporté la nouvelle plus tôt dans la journée.

Le personnel qui gère les centres d'information d'Apple pour les réunions institutionnelles et les démonstrations de produits à l'intention des clients potentiels a également été touché, selon Bloomberg.

L'une des principales cibles des licenciements est l'équipe de vente aux gouvernements qui travaille avec des agences, notamment le ministère de la défense et le ministère de la justice des États-Unis, selon le rapport.

Cette équipe était déjà confrontée à des conditions difficiles après les 43 jours de fermeture du gouvernement et les réductions imposées par le Department of Government Efficiency (DOGE), a ajouté Bloomberg.

Ces dernières semaines, des entreprises telles que Verizon

VZ.N , Synopsys SNPS.O et IBM IBM.N ont annoncé des suppressions d'emplois .

Apple

Valeurs associées

APPLE
275,9200 USD NASDAQ +1,63%
IBM
304,290 USD NYSE +2,24%
SYNOPSYS
404,6300 USD NASDAQ +4,19%
VERIZON COMM
40,215 USD NYSE -2,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank