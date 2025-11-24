Apple supprime des emplois dans son équipe de vente

Apple AAPL.O a déclaré lundi qu'elle supprimait des emplois au sein de ses équipes de vente afin de renforcer ses efforts en matière d'engagement des clients, tout en précisant que seul un petit nombre de postes serait touché par les licenciements.

Un porte-parole d'Apple a déclaré à Reuters que l'entreprise continuait à embaucher et que les employés concernés pouvaient postuler à de nouvelles fonctions.

Les employés concernés comprennent des gestionnaires de comptes au service de grandes entreprises, d'écoles et d'agences gouvernementales, selon Bloomberg News, qui avait rapporté la nouvelle plus tôt dans la journée.

Le personnel qui gère les centres d'information d'Apple pour les réunions institutionnelles et les démonstrations de produits à l'intention des clients potentiels a également été touché, selon Bloomberg.

L'une des principales cibles des licenciements est l'équipe de vente aux gouvernements qui travaille avec des agences, notamment le ministère de la défense et le ministère de la justice des États-Unis, selon le rapport.

Cette équipe était déjà confrontée à des conditions difficiles après les 43 jours de fermeture du gouvernement et les réductions imposées par le Department of Government Efficiency (DOGE), a ajouté Bloomberg.

Ces dernières semaines, des entreprises telles que Verizon

VZ.N , Synopsys SNPS.O et IBM IBM.N ont annoncé des suppressions d'emplois .