Apple supprime des applications de suivi de l'ICE sur demande de la Maison blanche

par Kanishka Singh

Apple AAPL.O a déclaré avoir retiré l'application de suivi de la police de l'immigration (ICE) ICEBlock et d'autres applications similaires de son catalogue, répondant à une demande de la Maison blanche.

L'application, qui permet d'avertir les utilisateurs de la présence d'agents fédéraux de l'immigration et des douanes des États-Unis, présente un risque d'agression contre les forces de l'ICE, selon le ministère américain de la Justice.

La demande à Apple de l'administration du président américain Donald Trump de supprimer l'application de l'App Store représente un cas rare de retrait d'applications sur demande du gouvernement fédéral américain.

"Sur la base des informations que nous avons reçues des forces de l'ordre concernant les risques de sécurité associés à ICEBlock, nous l'avons retiré de l'App Store, ainsi que des applications similaires", a déclaré jeudi Apple dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

L'ICE a été un élément central de la ligne dure de Donald Trump en matière d'immigration, ses agents effectuant régulièrement des raids et des arrestations envers les immigrants en situation irrégulière.

Les défenseurs des droits affirment que la liberté d'expression et les droits de la défense sont souvent bafoués dans le cadre de la campagne d'expulsion du gouvernement.

La surveillance civile des agents fédéraux de l'immigration est devenue plus fréquente depuis le retour de Donald Trump à la présidence américaine, les militants affirmant qu'ils tentent de protéger leurs communautés des actions des agents de l'ICE.

Des experts juridiques ont déclaré à Reuters que les actions de surveillance de l'ICE étaient largement protégées par la Constitution américaine, tant qu'elles n'entravent pas l'action des agents.

Apple a retiré plus de 1.700 applications de son App Store en 2024 en réponse à des demandes de gouvernements, dont plus de 1.300 provenaient de Chine et 171 de Russie.

