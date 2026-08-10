Apple se tourne vers la Chine pour ses puces mémoire

Confronté à une pénurie mondiale de puces mémoire alimentée par la ruée sur l'intelligence artificielle, Apple teste des composants du fabricant chinois CXMT sur la totalité de ses gammes, iPhone et MacBook compris, selon le Wall Street Journal.

Le groupe américain aurait entamé des discussions préliminaires en vue d'utiliser ces puces dans certains appareils vendus en Chine, tout en espérant obtenir le feu vert de la Maison-Blanche avant de conclure. Une manière d'atténuer une pénurie qui pousse déjà Apple à relever ses prix.

Le sujet est politiquement explosif. La réglementation américaine interdit tout transfert de technologie vers CXMT, placé par Washington sur une liste d'entités soupçonnées de liens avec l'armée chinoise : Apple ne peut donc pas commander de puces sur mesure, mais seulement acheter des composants standard et négocier les prix. Plusieurs responsables américains redoutent que des commandes de géants comme Apple ne financent la montée en puissance de CXMT, au détriment de l'américain Micron. HP et Acer ont, eux, déjà commencé à intégrer ses puces dans des appareils vendus hors des Etats-Unis.

Reste que CXMT n'a rien d'une solution miracle à court terme. Le fabricant tourne à pleine capacité, réserve sa production en priorité aux champions chinois de l'IA (ByteDance, Tencent, Xiaomi) et vend parfois plus cher que ses rivaux coréens et américains. Sa technologie DRAM demeure en retard sur celle de SK Hynix, Samsung et Micron. Mais sa croissance est fulgurante (chiffre d'affaires multiplié par huit sur un an au deuxième trimestre) au point que l'analyste Neil Shah de Counterpoint, cité par le WSJ, résume ainsi la trajectoire : "La question n'est pas de savoir comment mais quand CXMT parviendra à intégrer le Club des Trois Grands de la mémoire."