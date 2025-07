Apple: Sabih Khan nommé au poste de COO information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 12:52









Apple annonce que Jeff Williams cédera son poste de directeur des opérations (COO) à Sabih Khan, actuel vice-président senior des opérations, d'ici la fin du mois, dans le cadre d'un plan de succession de longue date.



Jeff Williams poursuivra sa mission auprès du CEO Tim Cook, en supervisant l'équipe design et les initiatives liées à l'Apple Watch et à la santé, avant de prendre sa retraite plus tard dans l'année, moment où l'équipe design relèvera directement de Cook.



Tim Cook a salué l'apport majeur de Williams, soulignant qu'il ' a contribué à bâtir l'une des chaînes d'approvisionnement les plus respectées au monde, lancé l'Apple Watch, conçu la stratégie santé d'Apple et dirigé l'équipe design avec sagesse et dévouement '.



Sabih Khan, chez Apple depuis 30 ans et membre de l'équipe dirigeante depuis 2019, prendra la relève. Il a supervisé la chaîne logistique mondiale d'Apple, piloté l'expansion industrielle aux États-Unis et contribué à réduire l'empreinte carbone du groupe de plus de 60 %. Cook a décrit Khan comme ' un stratège brillant et un leader guidé par ses valeurs '.



















