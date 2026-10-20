Apple s'engage à investir jusqu'à 100 millions de dollars dans le titane américain pour soutenir la production nationale

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Apple AAPL.O a annoncé mardi s'être engagée à acheter jusqu'à 100 millions de dollars de titane sur trois ans auprès d'une entreprise basée en Pennsylvanie, dans le cadre de la stratégie du fabricant de l'iPhone visant à développer sa production aux États-Unis.

L'accord d'achat conclu avec Perryman Company, qui s'inscrit dans le cadre du programme "American Manufacturing Program" d'Apple, porte sur du titane destiné à divers produits, dont son premier téléphone pliable, l'iPhone Duo.

Voici plus de détails:

* Perryman fondra, forgera et laminera du titane contenant au moins 80% de matériaux recyclés sur son site de Houston, en Pennsylvanie

* Apple renforce également son partenariat avec Qnity Electronics, une entreprise du Delaware, afin de couvrir la production de films destinés au nouveau système de caméra à ouverture variable de l’iPhone 18 Pro

* Près de 100 composants de l’iPhone Duo et de l’iPhone 18 Pro sont fabriqués par des entreprises américaines, issues de fournisseurs répartis dans plus d’une douzaine d’États, a indiqué Apple

* L’usine de TSMC en Arizona produira plus de 100 millions de puces pour Apple en 2026, tandis que l’usine de Corning dans le Kentucky fabriquera l’ensemble des verres de protection destinés aux iPhone et aux Apple Watch vendus dans le monde entier d’ici la fin de l’année

* Apple a lancé l’année dernière l'"American Manufacturing Program" dans le cadre de son " ", un engagement de 600 milliards de dollars sur quatre ans en faveur de l’industrie manufacturière américaine

* En août, Apple a inauguré un centre de fabrication de pointe à Houston, au Texas, dans les locaux mêmes où sont fabriqués ses serveurs d’IA, et commencera à y produire des Mac mini cette année