Apple s'associe à TuneIn pour renforcer les fonctions radio dans un contexte de concurrence du streaming

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O va distribuer ses stations de radio sur un réseau mondial d'appareils, y compris des haut-parleurs, des casques et des voitures, grâce à un partenariat avec TuneIn, a déclaré mercredi la plateforme de radio numérique.

Les six stations de radio du géant technologique de Cupertino, en Californie, seront disponibles pour la première fois en dehors de son application sur TuneIn pour ses 75 millions d'utilisateurs actifs mensuels.

L'arrivée d'Apple sur le marché de la radio intervient alors que la concurrence dans le secteur du streaming musical s'intensifie, avec des sociétés telles que Spotify SPOT.N qui s'efforcent de prendre en charge de nouveaux formats tels que les podcasts vidéo et les messages .

Le Wall Street Journal a rapporté pour la première fois cette initiative plus tôt dans la journée. Le rapport, citant MIDiA Research, indique que la part de marché d'Apple en termes d'abonnés à la musique numérique aux États-Unis est tombée à 25 % à la fin de l'année dernière, contre 30 % en 2020, tandis que celle de Spotify a augmenté.

Selon le rapport, qui cite Richard Stern, directrice générale de TuneIn, Apple aurait approché la plateforme de radio numérique en vue d'un rapprochement vers la fin de l'année dernière.