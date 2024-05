Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: rumeurs d'accord avec OpenAI, le titre avance information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - Apple progresse lundi à la Bourse de New York après des informations de presse faisant état d'un accord proche avec OpenAI, la société d'intelligence artificielle (IA) à l'origine du robot conversationnel ChatGPT.



A en croire ces rumeurs, les fonctionnalités d'IA développées par OpenAI pourraient intégrer iOS 18, la prochaine version du système d'exploitation d'Apple, mais aussi le futur iPhone 16 qui sera lancé au mois de septembre.



D'après les analystes de Wedbush, qui pensent que l'accord de collaboration pourrait être dévoilé au cours du WWDC qui se tiendra le 10 juin, OpenAI serait chargé de concevoir un 'chatbot' exclusif à partir des grands modèles de langage (LLM) et des processeurs appartenant à Apple.



'La signature d'un partenariat avec OpenAI ouvrirait une myriade de pistes et d'opportunités en termes de revenus dans le domaine des services', souligne le bureau d'études.



'Nous nous attendons à ce qu'Apple propose une version de nouvelle génération de son assistant Siri grâce à OpenAI qui serait capable de réaliser des tâches complexes pour les utilisateurs ainsi que des fonctionnalités encore plus avancées qui pourraient éventuellement faire l'objet d'un service d'abonnement mensuel séparé, aux côtés d'autres avantages liés à l'IA', poursuit-il.



Suite à ces informations, le titre Apple progressait de 1,2% lundi matin à Wall Street.



Le titre Alphabet chutait au contraire de 2%, les investisseurs estimant jusqu'ici que Google était en bonne position en vue d'intégrer Gemini, sa technologie d'IA générative, au sein de l'écosystème iPhone.





Valeurs associées APPLE NASDAQ +1.56%