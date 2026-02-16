Apple renforce Apple Podcasts avec une offre vidéo pour concurrencer Spotify et YouTube
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 20:05
Jusqu'ici, Apple Podcasts prenait en charge la vidéo via des flux RSS distincts de l'audio. La nouvelle mise à jour introduit le protocole HLS, conçu par Apple, qui offre une lecture adaptative et des fonctionnalités avancées, dont l'insertion dynamique de publicités vidéo. Des réseaux comme Acast, ART19, Omny Studio et SiriusXM figureront parmi les premiers partenaires à prendre en charge cette évolution. Apple précise que les créateurs ne seront pas facturés pour l'utilisation du nouveau format, contrairement aux régies publicitaires, soumises à une tarification par impression.
Cette initiative survient dans un contexte de concurrence accrue. YouTube revendique plus d'un milliard d'utilisateurs mensuels pour ses contenus de podcasts, tandis que Spotify investit massivement dans le format vidéo, avec plus de 100 millions de dollars versés aux créateurs sur le seul premier trimestre 2025. Netflix, de son côté, s'est également lancé sur ce marché avec des productions originales et un accord avec Spotify. Bien que les revenus spécifiques d'Apple Podcasts ne soient pas divulgués, la division Services d'Apple a généré 30 milliards de dollars sur le dernier trimestre. Le groupe a également récemment acquis la start-up Q.ai, spécialisée dans l'IA audio, signalant une volonté d'innovation dans l'univers du contenu numérique.
Valeurs associées
|255,7100 USD
|NASDAQ
|-2,30%
A lire aussi
-
L'ONU, comme plusieurs pays arabes et l'Union européenne ont dénoncé lundi l'adoption par Israël de nouvelles mesures foncières renforçant son contrôle sur la Cisjordanie, dernière décision en date faisant craindre une annexion du territoire palestinien. Une semaine ... Lire la suite
-
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a achevé lundi sa tournée européenne en souhaitant lundi à Budapest - au nom de Donald Trump - le "succès" de son allié hongrois, le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, en vue des élections législatives prévues ... Lire la suite
-
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a affirmé lundi à Budapest que le président Donald Trump souhaitait le succès de son allié hongrois, le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, en vue des élections législatives prévues le 12 avril.
-
Crues record : lente décrue "temporaire" dans le Sud-Ouest, un troisième département en vigilance rouge
Le Maine-et-Loire est passé lundi après-midi en vigilance rouge crues, rejoignant la Gironde et le Lot-et-Garonne, qui au cinquième jour de leur état d'alerte en vigilance maximale, ont amorcé une "lente" mais "temporaire" décrue, avant une reprise attendue les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer