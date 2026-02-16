 Aller au contenu principal
Apple renforce Apple Podcasts avec une offre vidéo pour concurrencer Spotify et YouTube
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 20:05

Apple a annoncé lundi l'intégration prochaine de podcasts vidéo dans son application Apple Podcasts, marquant une offensive stratégique sur un segment en pleine croissance. Cette nouvelle expérience, attendue au printemps, permettra aux utilisateurs de passer aisément de l'audio à la vidéo depuis un flux unique. Elle comprend notamment un mode picture-in-picture et la possibilité de télécharger les épisodes vidéo pour les consulter hors ligne. L'objectif est de s'aligner sur des concurrents comme Spotify, YouTube ou encore Netflix, qui misent déjà fortement sur le format vidéo pour les podcasts.

Jusqu'ici, Apple Podcasts prenait en charge la vidéo via des flux RSS distincts de l'audio. La nouvelle mise à jour introduit le protocole HLS, conçu par Apple, qui offre une lecture adaptative et des fonctionnalités avancées, dont l'insertion dynamique de publicités vidéo. Des réseaux comme Acast, ART19, Omny Studio et SiriusXM figureront parmi les premiers partenaires à prendre en charge cette évolution. Apple précise que les créateurs ne seront pas facturés pour l'utilisation du nouveau format, contrairement aux régies publicitaires, soumises à une tarification par impression.

Cette initiative survient dans un contexte de concurrence accrue. YouTube revendique plus d'un milliard d'utilisateurs mensuels pour ses contenus de podcasts, tandis que Spotify investit massivement dans le format vidéo, avec plus de 100 millions de dollars versés aux créateurs sur le seul premier trimestre 2025. Netflix, de son côté, s'est également lancé sur ce marché avec des productions originales et un accord avec Spotify. Bien que les revenus spécifiques d'Apple Podcasts ne soient pas divulgués, la division Services d'Apple a généré 30 milliards de dollars sur le dernier trimestre. Le groupe a également récemment acquis la start-up Q.ai, spécialisée dans l'IA audio, signalant une volonté d'innovation dans l'univers du contenu numérique.

