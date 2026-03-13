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Apple réduit ses commissions sur l'App Store en Chine sous pression réglementaire
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 16:02

Apple a annoncé une baisse de ses commissions sur l'App Store en Chine continentale, dans un contexte de pressions réglementaires croissantes. Cette décision constitue un avantage important pour les développeurs locaux et les plateformes de mini-applications.

Le groupe américain a indiqué que les commissions sur les achats intégrés et les transactions payantes passeront de 30 à 25% à partir de dimanche. Pour les développeurs inscrits aux programmes destinés aux petites entreprises et aux partenaires de mini-applications, la commission sera réduite de 15 à 12%. Ces mini apps sont des applications légères fonctionnant au sein d'une application principale, comme dans l'écosystème de WeChat de Tencent. La mesure devrait profiter aux développeurs chinois ainsi qu'aux grandes plateformes numériques comme Tencent ou ByteDance.

Selon le quotidien d'État Economic Daily, cette réduction pourrait permettre aux développeurs chinois d'économiser plus de 6 milliards de yuans, soit environ 873 millions de dollars par an. Le journal estime que la mesure améliorera la transparence et la concurrence sur les services numériques, tout en réduisant progressivement la prime appliquée aux biens et services vendus sur iOS. Les prix des abonnements, des recharges de jeux, des pourboires lors de diffusions en direct et d'autres services numériques pourraient ainsi diminuer, générant près d'un milliard de yuans d'économies annuelles pour les consommateurs.

La commission de 30%, souvent surnommée la "taxe Apple", fait l'objet d'un examen antitrust dans plusieurs régions du monde. L'Union européenne a déjà imposé une réduction des commissions entre 10 et 17% pour les développeurs, tandis qu'aux États-Unis Apple autorise désormais des systèmes de paiement alternatifs pour les achats intégrés. En Chine, les autorités pourraient aller plus loin en exigeant que les revenus de l'App Store soient collectés directement dans le pays et en renforçant la supervision des applications étrangères publiées sur la plateforme.

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