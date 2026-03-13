Apple réduit ses commissions sur l'App Store en Chine sous pression réglementaire
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 16:02
Le groupe américain a indiqué que les commissions sur les achats intégrés et les transactions payantes passeront de 30 à 25% à partir de dimanche. Pour les développeurs inscrits aux programmes destinés aux petites entreprises et aux partenaires de mini-applications, la commission sera réduite de 15 à 12%. Ces mini apps sont des applications légères fonctionnant au sein d'une application principale, comme dans l'écosystème de WeChat de Tencent. La mesure devrait profiter aux développeurs chinois ainsi qu'aux grandes plateformes numériques comme Tencent ou ByteDance.
Selon le quotidien d'État Economic Daily, cette réduction pourrait permettre aux développeurs chinois d'économiser plus de 6 milliards de yuans, soit environ 873 millions de dollars par an. Le journal estime que la mesure améliorera la transparence et la concurrence sur les services numériques, tout en réduisant progressivement la prime appliquée aux biens et services vendus sur iOS. Les prix des abonnements, des recharges de jeux, des pourboires lors de diffusions en direct et d'autres services numériques pourraient ainsi diminuer, générant près d'un milliard de yuans d'économies annuelles pour les consommateurs.
La commission de 30%, souvent surnommée la "taxe Apple", fait l'objet d'un examen antitrust dans plusieurs régions du monde. L'Union européenne a déjà imposé une réduction des commissions entre 10 et 17% pour les développeurs, tandis qu'aux États-Unis Apple autorise désormais des systèmes de paiement alternatifs pour les achats intégrés. En Chine, les autorités pourraient aller plus loin en exigeant que les revenus de l'App Store soient collectés directement dans le pays et en renforçant la supervision des applications étrangères publiées sur la plateforme.
Valeurs associées
|253,7600 USD
|NASDAQ
|-0,78%
A lire aussi
-
Contraint de fuir le Soudan, il a navigué dans des cales putrides, transité dans un centre pour migrants en Italie, traversé la France jusqu'à la jungle de Calais face à l'Angleterre. Aujourd'hui cadre à Paris, Karam Hassan raconte son "cauchemar" jusqu'à ce qu'on ... Lire la suite
-
Depuis deux ans, le bitcoin évoluait en grande partie au rythme de la politique monétaire américaine. Ce lien est en train de se distendre. Ce sont désormais les développements géopolitiques — et notamment leur impact sur les marchés pétroliers — qui semblent dicter ... Lire la suite
-
Adobe paie 75 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites engagées aux États-Unis concernant les frais de résiliation et les annulations d'abonnement
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Le gouvernement américain a intenté un procès à Adobe en juin 2024 * Adobe est accusé ... Lire la suite
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales vendredi vers 15H00 GMT, au 14e jour de la guerre au Moyen-Orient: Les marchés reprennent leur souffle avec une petite baisse du pétrole Les prix du pétrole reculent légèrement, après l'autorisation temporaire ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer