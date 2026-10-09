Apple réduit ses commandes d'iPhone 18 Pro en raison d'une demande en berne, selon Nikkei Asia

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(Mises à jour avec détails et contexte)

AAPL.O , directeur général d’Apple, a demandé à certains fournisseurs de réduire la production de composants destinés à ses nouveaux modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, la flambée des coûts des puces mémoire et les hausses de prix ayant freiné la demande des consommateurs, a rapporté vendredi Nikkei Asia.

Le fabricant d’iPhone s’est montré plus prudent en matière d’expéditions depuis début septembre, les commandes de composants pour octobre ayant été réduites d’au moins 15 % par rapport à ce qui avait été initialement demandé, a rapporté le Nikkei, citant plusieurs sources proches du dossier.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

Les entreprises technologiques se sont ruées sur les capacités de production de puces de pointe et sur les puces mémoire pour alimenter les centres de données dédiés à l’IA, provoquant des pénuries et des hausses de prix qui devraient réduire les marchés des ordinateurs personnels et des smartphones cette année.

Apple a augmenté les prix de ses iPad et MacBook en juin , affirmant qu’elle ne pouvait plus protéger ses clients de la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage, alimentée par le développement des centres de données du secteur de l’IA.

La demande d’appareils s’est affaiblie de fin août à octobre, mais cela pourrait être lié au changement de calendrier de lancement des modèles d’iPhone par Apple, a rapporté le Nikkei.

Apple a dévoilé le mois dernier la dernière génération de son smartphone phare, avec les modèles iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, ainsi que son téléphone pliable Duo.

Les prix de départ de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max s’élèvent respectivement à 1 199 $ et 1 299 $, soit une hausse de 100 $ par rapport aux prix de départ de l’iPhone 17 Pro et de l’iPhone 17 Pro Max.

À mesure que de nouvelles fonctionnalités d’IA sont intégrées aux iPhone et à d’autres produits, les besoins d’Apple en mémoire haute performance ont augmenté, renforçant ainsi le rôle stratégique des fournisseurs dans un contexte de pénurie mondiale.