Apple réduit les commissions de l'App Store pour les "mini-applications"
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 21:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Apple AAPL.O a annoncé jeudi qu'elle réduirait les commissions pour les "mini-applications" sur les iPhones et autres appareils.

L'App Store d'Apple prélève des commissions pouvant aller jusqu'à 30 % sur les achats numériques. Dans le cadre du programme annoncé jeudi, ce taux sera ramené à 15 % pour les développeurs de mini-applications - souvent des jeux et d'autres applications proposés au sein d'une "application hôte" plus importante - s'ils adoptent certaines technologies Apple, telles que sa méthode de déclaration de la tranche d'âge de l'utilisateur.

Les mini-applications sont très répandues en Chine, où des applications populaires comme Tencent Holdings 0700.HK et Alipay hébergent des dizaines de titres de jeux ou d'autres services au sein de leur application principale. Mais le modèle est également adopté par des entreprises américaines, le créateur de ChatGPT, OpenAI, ayant déclaré le mois dernier qu'il offrirait des mini-applications au sein de son application phare de chatbot.

Selon les règles de l'App Store d'Apple, les développeurs de mini-applications versent des commissions sur les ventes numériques directement à Apple. La part de l'application hôte reste à la discrétion de l'application hôte et de la mini-application. Le lien établi par Apple entre la baisse des prix et sa technologie de déclaration de l'âge intervient alors que le fabricant de l'iPhone est en conflit avec des États et des rivaux technologiques tels que Meta Platforms META.O au sujet de la vérification de l'âge sur les plates-formes numériques.

Plusieurs États américains poursuivent des lois qui imposeraient la vérification de l'âge des utilisateurs d'applications, et Meta a déclaré qu'elle pensait que le meilleur endroit pour effectuer cette vérification était au niveau des places de marché d'applications gérées par Alphabet's

GOOGL.O Google et Apple. Apple a fait valoir que les lois l'obligeraient à porter atteinte à la vie privée des utilisateurs adultes et a proposé une alternative qui permettrait aux développeurs d'applications d'accepter une tranche d'âge déclarée par les utilisateurs , qui devrait être approuvée par un adulte dans le cas d'utilisateurs plus jeunes.

