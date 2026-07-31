Apple recule, ses prévisions de ventes étant inférieures aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 juillet - ** Les actions d' AAPL.O d'Apple reculent de 7,2% à 309,29 dollars avant l'ouverture du marché

** La société prévoit une croissance de son chiffre d'affaires de 9% à 11% pour le trimestre se terminant en septembre, selon les données de LSEG, ce qui est inférieur à l'objectif de 12% fixé par Wall Street. Le directeur général Tim Cook a invoqué des contraintes d'approvisionnement "très importantes"

** Ces prévisions décevantes éclipsent les résultats du trimestre clos en juin, qui ont dépassé les attentes du marché grâce aux ventes soutenues d’iPhone et de Mac

** Aux niveaux actuels, la société est en passe de perdre environ 361,6 milliards de dollars de capitalisation boursière

** L'action s'échangeait récemment à 35 fois le bénéfice attendu, contre une moyenne sur cinq ans de 28, selon les données de LSEG, ce qui suggère que le titre pourrait être surévalué

** L'action AAPL a bondi d'environ 22% depuis le début de l'année, surperformant la hausse d'environ 8% de l'indice Nasdaq

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