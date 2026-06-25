Apple recule légèrement alors que la hausse des coûts de la mémoire pèse sur les prix des MacBook et des iPad

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** Les actions d'Apple AAPL.O reculent de 1,3 % à 289,50 dollars avant l'ouverture du marché

** La société augmente les prix des MacBook et iPad en raison de la pénurie de puces mémoire

** Le prix du MacBook Air de 512 Go passe de 1 099 $ à 1 299 $

** Le MacBook Pro de 1 To de la société coûtera 1 999 $, contre 1 699 $ auparavant

** L'iPad Air de 128 Go coûtera 749 $, contre 599 $ auparavant

** L'iPad Pro Wi-Fi de 256 Go coûtera 1 199 $, contre 999 $ auparavant

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de 7,8 % depuis le début de l'année