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Apple recule, Jefferies abaisse sa note en raison des inquiétudes liées à l'anniversaire de l'iPhone
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 15:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

10 août - ** Le titre d'Apple AAPL.O recule de 2,2% à 306,27 dollars

** Jefferies abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performer » et réduit son objectif de cours de 285,56 $ à 263,66 $, ce qui implique une baisse de 15,9% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Les vérifications menées par la société de courtage auprès de la chaîne d’approvisionnement indiquent qu'AAPL a annulé le modèle d’iPhone entièrement en verre prévu pour le 20e anniversaire, dont le lancement était prévu en septembre 2027, en raison d’un faible rendement de production

** Jefferies estime que ce téléphone aurait affiché un prix de vente moyen pondéré de 2 060 $; la société s'attend désormais à ce que l'iPhone pliable soit le seul moteur clé de la hausse des prix de vente et de la marge

** La recommandation moyenne de 47 analystes est « acheter », leur objectif de cours médian s’établit à 330 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le titre AAPL a progressé de 15,3%

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