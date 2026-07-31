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Apple recule alors que des problèmes d'approvisionnement assombrissent les perspectives, mettant la demande d'iPhone sous les feux de la rampe
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 10:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rashika Singh et Kanishka Ajmera

Vendredi, avant l'ouverture de la Bourse, l'action Apple a chuté de 7,3 % après que le géant technologique a averti que les contraintes d'approvisionnement allaient nuire à sa croissance, ce qui a incité les investisseurs à regarder au-delà des pénuries à court terme pour évaluer l'impact d'une hausse attendue du prix de l'iPhone.

Cette baisse pourrait faire perdre à Apple AAPL.O environ 361,6 milliards de dollars de capitalisation boursière, si ces pertes se confirment.

Les perspectives de l’entreprise ont mis en évidence un défi plus large pour le secteur: la demande liée à l’intelligence artificielle (IA) réduit l’offre de puces et de mémoires de pointe, ce qui fait grimper les coûts et prolonge les goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement à travers tout le secteur technologique.

Apple a déclaré jeudi que les pénuries de capacités de fabrication de puces de pointe limitaient l’approvisionnement en iPhone, Mac et certains iPad. Son directeur général, Tim Cook, a précisé que ce sont les contraintes d’approvisionnement, et non une faible demande, qui sont à l’origine de ces perspectives revues à la baisse.

Tim Cook cédera la direction de l’entreprise technologique à John Ternus début septembre, clôturant ainsi une ère de leadership qui a contribué à faire d’Apple la société la plus valorisée au monde et l’un des membres les plus performants des « Magnificent Seven ».

« La vigueur de la demande se heurte à un mur de difficultés liées à l’offre et aux coûts », ont déclaré les analystes de J.P. Morgan, menés par Samik Chatterjee, ajoutant que les contraintes d’approvisionnement risquaient de retarder les ventes plutôt que de les anéantir, les revenus devant être réalisés au cours des prochains trimestres.

Apple prévoit une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 9% et 11% pour le trimestre en cours, un chiffre inférieur aux attentes de Wall Street qui s’élevaient à environ 12%, tout en tablant sur une croissance à deux chiffres pour le chiffre d’affaires de l’iPhone, ce qui est également en deçà des estimations des analystes.

Les ventes d’iPhone au cours du trimestre clos en juin ont progressé de 21,7% pour atteindre 54,25 milliards de dollars, dépassant les estimations de 53,86 milliards de dollars et enregistrant ainsi les meilleures ventes d’iPhone jamais réalisées pour un troisième trimestre.

On s’attend généralement à ce qu’Apple augmente les prix de l’iPhone dans le courant de l’année, mais les investisseurs s’interrogent de plus en plus sur sa capacité à procéder à cette hausse sans nuire à la demande.

Les analystes de TD Cowen ont déclaré que le prochain cycle de l’iPhone, les fonctionnalités de Siri basées sur l’IA et le programme de renouvellement d’Apple pourraient permettre à l’entreprise d’augmenter ses prix « sans destruction significative de la demande ».

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 31/07/2026 à 10:22:14.

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