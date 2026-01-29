Apple rachète la startup Q.ai pour renforcer ses capacités en IA audio
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 22:20
Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'Apple, qui privilégie des acquisitions ciblées de technologies spécifiques pouvant être intégrées discrètement à ses produits. Johny Srouji, vice-président des technologies matérielles, a salué l'arrivée de l'équipe de Q.ai, qu'il voit comme un atout pour les futures innovations audio de la marque. Ce rachat intervient alors qu'Apple est sous pression pour accélérer ses avancées en intelligence artificielle, notamment face aux efforts de ses concurrents dans les modèles de nouvelle génération.
Q.ai pourrait notamment enrichir les fonctionnalités intelligentes des AirPods, qui intègrent déjà des outils basés sur l'IA comme la traduction en direct et la réduction de bruit adaptative. Le mois dernier, Apple a également noué un partenariat avec Google pour intégrer certains modèles Gemini à ses services d'Apple Intelligence. Ce rachat vient ainsi renforcer une feuille de route IA que Tim Cook a récemment affirmé vouloir accélérer à travers des acquisitions stratégiques.
Valeurs associées
|258,0600 USD
|NASDAQ
|+0,63%
