Apple progresse, les investisseurs s'intéressent aux ventes d'iPhone et à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions d'Apple AAPL.O ont légèrement augmenté de 0,2% jeudi avant les résultats trimestriels attendus après la cloche, l'accent étant mis sur la demande d'iPhone et son partenariat avec Google sur les fonctions d'intelligence artificielle

** Le fabricant de l'iPhone devrait annoncer un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 11 % à 138,48 milliards de dollars et un BPA ajusté de 2,67 dollars, contre 2,40 dollars il y a un an, selon LSEG

** L'action a chuté d'environ 5% depuis le début de l'année, ce qui est inférieur au gain de 1% du Nasdaq .IXIC .

** Les investisseurs attendront également des commentaires sur la façon dont l'entreprise prévoit de faire face à la pénurie mondiale de puces mémoire et à l'examen réglementaire de son App Store en Europe

** Les actions se sont négociées pour la dernière fois 10 % en dessous de leur record du 2 décembre 2025

** La note moyenne de 48 analystes est "acheter", avec 29 recommandations "acheter" ou "acheter fortement", 17 recommandations "conserver" et 2 recommandations "vendre"