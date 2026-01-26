 Aller au contenu principal
Apple progresse ; J.P.Morgan relève son estimation de prix en raison des espoirs de fortes ventes d'iPhone
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions d'Apple AAPL.O augmentent de 1,8% à $252,61

** J.P.Morgan relève son PT de 305$ à 315$, ce qui implique une hausse de ~27% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier s'attend à ce que les ventes d'iPhone au premier trimestre 2026 "dépassent les attentes du consensus", et prévoit une croissance de 16% du chiffre d'affaires de l'iPhone, ce qui met la société technologique sur la voie de la "plus forte croissance du chiffre d'affaires de l'iPhone depuis septembre 2021"

** JPM voit une pression limitée sur les marges en raison de la hausse des coûts de mémoire, car les contrats à long terme avec les fournisseurs et l'échelle de l'entreprise contribuent à "générer des résultats matériellement favorables en matière de coûts des composants par rapport aux autres fabricants de matériel informatique"

** La note moyenne de 48 analystes est "acheter", le PT médian est de 288 $ - données compilées par LSEG

** Les actions ont augmenté de 8,6 % en 2025

