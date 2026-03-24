Apple progresse après avoir annoncé son intention d'intégrer des publicités payantes dans les cartes de l'iPhone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions d'Apple AAPL.O augmentent de 0,6 % à 253 $

** La société a déclaré qu'elle prévoyait d'introduire des publicités payantes dans son service de cartes aux États-Unis et au Canada cet été, marquant son entrée dans un secteur longtemps dominé par Alphabet GOOGL.O .

** AAPL est en passe de réaliser une deuxième séance consécutive de hausse, contrairement à l'indice S&P 500 .SPX , qui est en baisse de 0,18%

** L'entreprise a annoncé que l'application Apple Maps, qui équipe des centaines de millions d'iPhones et d'autres appareils chaque année, affichera des publicités payantes en plus des résultats de recherche organiques existants

** L'entreprise n'a pas précisé le montant des recettes qu'elle compte tirer de ce nouveau service, ni le nombre d'utilisateurs qui utilisent régulièrement son service de cartographie parmi les 2,5 milliards d'appareils actifs qu'elle possède

** 48 analystes couvrent AAPL, lui attribuant une note moyenne de "acheter" et un PT médian de 300 $, selon les données de LSEG

** AAPL est en baisse de 7% depuis le début de l'année, contre une baisse de 6,2% pour l'indice NASDAQ Composite .IXIC