Apple prévoit une baisse de ses marges pour le trimestre des fêtes de fin d'année, sous l'effet de la hausse des coûts de la mémoire

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(Ajout d'un nouveau graphique)

* Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre fiscal atteint 114,48 milliards de dollars, dépassant les 113,39 milliards de dollars estimés, selon les données de LSEG

* Les ventes d'iPhone s'élèvent à 57,58 milliards de dollars, dépassant les 56,54 milliards de dollars estimés, selon les données de LSEG

* La marge brute s'élève à 47,9 %, dépassant les 47,5 % estimés

par Stephen Nellis

Apple AAPL.O a averti lundi que le coût des puces mémoire continuerait d’augmenter, pesant sur la marge brute pour le trimestre crucial des fêtes de fin d’année, mais a indiqué avoir pris des mesures pour garantir l’approvisionnement.

L'action, qui n'avait guère évolué en après-bourse après la publication de résultats du quatrième trimestre fiscal supérieurs aux attentes, a chuté de 4 % lors d'une conférence téléphonique après que les dirigeants eurent présenté des perspectives moins favorables, mais a ensuite réduit ses pertes pour afficher un recul de 2 %. La demande précoce pour la gamme iPhone 18 Pro et la hausse des prix ont stimulé le trimestre.

Apple a déclaré s'attendre à une marge brute comprise entre 45 % et 46 % pour le trimestre se terminant en décembre, en baisse par rapport aux 47,9 % enregistrés au quatrième trimestre. La société prévoit une croissance du chiffre d'affaires des services de 8 % à 9 %, inférieure aux prévisions des analystes qui tablaient sur 10,7 %.

Ces résultats interviennent alors qu’Apple expérimente une série de premières sous la houlette de son nouveau directeur général, John Ternus, qui a pris ses fonctions en septembre. Après avoir lancé la plupart de ses nouveaux iPhone chaque automne pendant près de deux décennies, Apple espace désormais ses lancements: les modèles iPhone Pro et Duo seront commercialisés cette année, tandis que d’autres modèles sont attendus l’année prochaine.

Apple a également lancé toute une série de nouveaux produits autres que l’iPhone ce trimestre, notamment ses premiers ordinateurs portables à écran tactile et son premier hub domotique. Selon les analystes, ce rythme soutenu de lancements vise à lisser le cycle annuel de chiffre d’affaires d’Apple, qui, pendant des décennies, a connu un énorme boom au cours du trimestre des fêtes, avant de s’essouffler à la fin de l’été.

Ces dernières semaines, Apple a dû faire face à des signalements de clients concernant des écrans fissurés sur l’iPhone Duo, son premier téléphone pliable, qui s’est vendu en quelques heures seulement en ligne et a provoqué des files d’attente dans les magasins le mois dernier.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre fiscal s’est élevé à 114,48 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 113,39 milliards, selon les données de LSEG. Le bénéfice s’est établi à 2,10 dollars par action, supérieur aux estimations de 1,99 dollar, même en excluant les 5 cents liés aux remboursements de droits de douane.

PROBLÈMES D'APPROVISIONNEMENT DE L'IPHONE DUO

Dans un entretien accordé à Reuters, M. Ternus a déclaré qu’un "très faible pourcentage" d’iPhone Duo avait été retourné en raison de problèmes d’affichage et qu’Apple était en train de les remplacer. Il a ajouté que l’entreprise était globalement incapable de répondre à la demande, sans pouvoir donner de délai pour rattraper son retard.

"L’approvisionnement en Duo est limité à ce jour", a déclaré M. Ternus. "La montée en puissance se déroule bien… mais à ce stade, nous ne sommes pas en mesure de prédire quand l’offre et la demande seront en équilibre."

Les ventes d’iPhone au quatrième trimestre, qui incluaient les modèles iPhone 18 Pro mais pas le Duo, se sont élevées à 57,58 milliards de dollars, dépassant les estimations de 56,54 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Cette stratégie de lancement échelonné intervient alors qu’Apple est confrontée à des difficultés liées à une flambée des prix des puces mémoire induite par l’IA, qui pourrait freiner la hausse des marges dont bénéficie Apple grâce aux mises à niveau de stockage.

"La grande question pour Apple à l’avenir sera de savoir dans quelle mesure elle pourra résister aux hausses significatives des prix des composants qui ont ralenti ses concurrents sur les marchés des PC et des smartphones", a déclaré Bob O’Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research. "Le nouvel iPhone Duo s’annonce comme un grand succès, mais l’entreprise doit résoudre les problèmes d’affichage et augmenter sa cadence de production."

LES HAUSSES DE PRIX COMPENSENT LES COÛTS DES PUCES

Parallèlement au lancement de l’iPhone 18 Pro, Apple a également augmenté de 100 dollars le prix de l’iPhone 17 et relevé les prix de certains MacBook, atténuant ainsi l’impact de la hausse des coûts de la mémoire.

"Nous avons effectivement constaté une hausse des coûts de la mémoire par rapport au trimestre de juin, qui a été partiellement compensée par l’avantage lié à la détention de stocks et à la baisse des coûts de certains composants autres que la mémoire", a déclaré M. Ternus. "Ces hausses de prix ont permis une certaine compensation."

Les marges brutes du quatrième trimestre se sont établies à 47,9 %, dépassant les estimations de 47,5 %, selon les données de LSEG.

Lors de la conférence téléphonique destinée aux investisseurs, le directeur financier Kevan Parekh a déclaré qu’Apple s’attendait à ce que les coûts de la mémoire continuent d’augmenter l’année prochaine. Interrogé sur la question de savoir si Apple avait signé un accord d’approvisionnement à long terme, le directeur des opérations Sabih Khan n’a pas confirmé directement l’existence d’un tel accord, mais a indiqué qu’Apple travaillait en étroite collaboration avec ses fournisseurs de mémoire et que ses engagements d’achat avaient augmenté de 33 milliards de dollars au cours du trimestre.

Lundi, après la clôture de la Bourse, l’action du fabricant de puces mémoire Micron MU.O a progressé de plus de 1 %, tandis que celles des équipementiers du secteur des semi-conducteurs KLA Corp KLAC.O et Applied Materials AMAT.O ont également enregistré une hausse.

Apple a également mis en avant l’IA Siri, qui fonctionne en partie dans le cloud de Google, comme un facteur ayant un impact sur les marges. La société prévoit d’augmenter le prix des abonnements iCloud+ pour compenser les coûts liés à l’IA, bien qu’elle n’ait pas encore communiqué de tarifs précis.

"Certaines fonctionnalités reposant sur des modèles côté serveur, notamment l’IA Siri et la retouche photo intelligente, feront l’objet de limites d’utilisation", a déclaré M. Ternus lors de la conférence téléphonique.

Les ventes de Mac se sont élevées à 10,79 milliards de dollars, dépassant les estimations de 9,61 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires des services s’est établi à 31,57 milliards de dollars, en ligne avec les estimations de 31,58 milliards de dollars. Les ventes d’iPad et d’appareils portables ont atteint respectivement 6,23 milliards et 8,30 milliards de dollars, toutes deux en deçà des estimations. Les ventes en Chine se sont élevées à 17,54 milliards de dollars, en deçà des 18,58 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données de Visible Alpha.