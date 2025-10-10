Apple poursuivi en justice pour avoir utilisé des livres protégés par le droit d'auteur dans le cadre de la formation d'Apple Intelligence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

Apple AAPL.O a été assigné en justice devant le tribunal fédéral de Californie par deux neuroscientifiques qui affirment que l'entreprise technologique a utilisé à mauvais escient des milliers de livres protégés par le droit d'auteur pour entraîner son modèle d'intelligence artificielle Apple Intelligence. Susana Martinez-Conde et Stephen Macknik, professeurs à l'université SUNY Downstate Health Sciences de Brooklyn, dans l'État de New York, ont déclaré jeudi au tribunal , dans le cadre d'une proposition de recours collectif, qu'Apple avait utilisé des "bibliothèques fantômes" illégales de livres piratés pour entraîner l'Apple Intelligence. Le mois dernier, un autre groupe d'auteurs a intenté un procès à Apple pour avoir prétendument utilisé leur travail à mauvais escient dans l'entraînement de l'intelligence artificielle.

ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES POURSUIVIES EN JUSTICE Cette action en justice est l'une des nombreuses affaires à fort enjeu intentées par des titulaires de droits d'auteur, tels que des auteurs, des organes de presse et des labels musicaux, contre des entreprises technologiques, notamment OpenAI, Microsoft MSFT.O et Meta Platforms META.O , en raison de l'utilisation non autorisée de leurs œuvres dans la formation à l'IA. Anthropic a accepté de payer 1,5 milliard de dollars pour régler un procès intenté par un autre groupe d'auteurs au sujet de la formation de son chatbot Claude, alimenté par l'IA, au mois d'août.

Les porte-parole d'Apple, de Martinez-Conde, de Macknik et de leur avocat n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la nouvelle plainte vendredi.

Apple Intelligence est une suite de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle et intégrées dans les appareils iOS, notamment l'iPhone et l'iPad.

« Le jour suivant la présentation officielle d'Apple Intelligence, la société a gagné plus de 200 milliards de dollars en valeur: "la journée la plus lucrative de l'histoire de la société" », indique la plainte.

Selon la plainte, Apple a utilisé des ensembles de données comprenant des milliers de livres piratés ainsi que d'autres documents violant le droit d'auteur, récupérés sur l'internet, pour entraîner son système d'intelligence artificielle.

La plainte indique que les livres piratés comprenaient l'ouvrage de Martinez-Conde et Macknik intitulé "Champions of Illusion: The Science Behind Mind-Boggling Images and Mystifying Brain Puzzles" et "Sleights of Mind: What the Neuroscience of Magic Reveals About Our Everyday Deceptions"

Les professeurs ont demandé un montant non précisé de dommages-intérêts et une injonction à Apple de cesser d'utiliser abusivement leurs œuvres protégées par le droit d'auteur.