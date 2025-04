Apple: plombé par des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 16:10









(CercleFinance.com) - Apple abandonne plus de 4% et sous-performe ainsi la tendance à Wall Street (baisse de moins de 3% sur le Dow Jones), alors que Wedbush, tout en réaffirmant son opinion 'surperformance', abaisse son objectif de cours de 325 à 250 dollars.



Le broker voit dans 'l'Armageddon économique des droits de douanes lancé par Donald Trump, un désastre complet' pour la firme à la pomme, rappelant que 90% des iPhones produits et assemblés en Chine', ce qui l'amène à abaisser par prudence ses estimations.



Ces propos viennent s'ajouter à ceux de Jefferies, qui a maintenu vendredi son opinion 'sous-performance' sur Apple, avec un objectif de cours inchangé de 202,3 dollars, au lendemain de l'annonce des nouveaux de droits de douane américains.



'Si 37 millions d'iPhone fabriqués en Chine et importés aux États-Unis sont soumis à un tarif de 54% et si Apple absorbe l'intégralité de cet impact, nous estimons que cela réduirait son bénéfice net de l'exercice 2025 de 14%', prévenait-il.





