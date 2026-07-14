Apple obtient le rejet d'une plainte concernant du contenu pédopornographique sur iCloud

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* Le recours visait à obtenir jusqu’à 32,8 milliards de dollars de dommages-intérêts compensatoires

* Le juge a estimé que l’article 230 protégeait Apple, car les plaignants la considéraient comme un éditeur en ligne

* L'affaire a été classée sans possibilité de recours, ce qui empêche les plaignants de réintroduire leur plainte

* Les plaignants avaient intenté une action en 2024 au nom d'un groupe de plusieurs milliers de personnes

par Diana Novak Jones

Un juge américain a rejeté un projet de recours collectif accusant Apple AAPL.O de ne pas avoir empêché la diffusion de contenus pédopornographiques via sa plateforme de stockage de données iCloud, estimant que l’entreprise bénéficiait d’une large protection contre ces allégations en vertu d’une loi fédérale protégeant les services en ligne de toute responsabilité quant au contenu publié par les utilisateurs.

La juge fédérale de district Noël Wise, à San José, en Californie, a, dans une décision rendue lundi soir, donné raison à Apple, estimant que la société était à l’abri des poursuites engagées par les plaignants qui affirment qu’Apple n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher que des images de leur abus sexuel lorsqu’ils étaient enfants soient partagées et stockées sur iCloud.

La juge Wise a indiqué que le recours visait à tenir Apple pour responsable de ne pas avoir supprimé ou bloqué les contenus créés par les utilisateurs, ce qui plaçait ces plaintes dans le champ d’application de l’article 230 du Communications Decency Act, une loi fédérale de 1996.

Les plaignants agissaient au nom d’un groupe de 2 680 personnes ayant formulé des allégations similaires et estimaient le montant des dommages-intérêts compensatoires à 32,8 milliards de dollars, selon les documents judiciaires. Le recours visait également à obtenir une ordonnance du tribunal enjoignant à Apple d’apporter des modifications à iCloud. De plus en plus de tribunaux américains sont amenés à se pencher sur les protections prévues par l’article 230 , notamment dans le cadre de procès alléguant que des entreprises technologiques ont causé un préjudice par la conception même de leurs produits plutôt que par le contenu créé par les utilisateurs. Rien dans la législation fédérale n’oblige Apple à utiliser de manière proactive les technologies disponibles ou à en développer de nouvelles pour identifier et signaler les contenus pédopornographiques sur sa plateforme cloud, a écrit la juge Wise.

« Les législateurs peuvent remédier à ce problème qui contribue à l’exploitation des enfants », a écrit la juge Wise. « Cette Cour ne le peut pas. »

La juge Wise a classé l’affaire sans possibilité de recours, ce qui signifie qu’elle ne peut pas être réintroduite. James Marsh, avocat des plaignantes, qui utilisent les pseudonymes d’Amy et Jessica, a déclaré qu’elles envisageaient de faire appel et qu’elles examinaient la possibilité d’intenter d’autres actions en justice. Bien que les plaignantes ne partagent pas la conclusion de la juge sur le plan juridique, « nous sommes d’accord avec sa conclusion selon laquelle le Congrès devrait en faire davantage pour protéger les enfants en ligne et lutter contre les préjudices en forte augmentation liés à l’exploitation en ligne », a déclaré M. Marsh.

Les représentants d’Apple n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

ACTION COLLECTIVE

Amy et Jessica ont intenté un procès contre Apple en 2024, affirmant que des images datant de plusieurs années et montrant les abus dont elles avaient été victimes dans leur enfance continuaient d’être stockées et partagées sur la plateforme iCloud d’Apple. La plainte affirmait qu’Apple savait qu’il y avait un problème lié à la présence de contenus pédopornographiques sur iCloud, mais avait choisi de ne pas utiliser les technologies largement disponibles pour les identifier et les signaler.

En 2021, Apple a annoncé le lancement d’un programme baptisé NeuralHash destiné à identifier les contenus pédopornographiques, mais dès l’année suivante, la société a déclaré qu’elle ne le mettrait finalement pas en œuvre, selon la plainte. Parallèlement, l’entreprise a mis en place un chiffrement de bout en bout pour les données stockées sur iCloud, rendant ainsi pratiquement impossible, tant pour les forces de l’ordre que pour Apple, l’identification de contenus pédopornographiques sur iCloud, précise la plainte.

Apple a déclaré avoir travaillé d’arrache-pied pour mettre fin à la diffusion de contenus pédopornographiques sur ses appareils. Dans ses mémoires, la société a expliqué avoir choisi d’utiliser d’autres méthodes que NeuralHash afin d’éliminer les risques pour la sécurité et la vie privée des utilisateurs.

La juge Wise avait précédemment rejeté une version de la plainte, mais avait donné aux plaignants la possibilité de la modifier, selon les dossiers judiciaires. Apple fait face à une action en justice similaire intentée par le procureur général de Virginie-Occidentale. L’État a qualifié cette affaire de première du genre engagée par une agence gouvernementale concernant la diffusion de contenus pédopornographiques sur la plateforme de stockage de données d’Apple.