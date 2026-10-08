Apple nomme Steve Smith, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur des fusions-acquisitions, selon une note interne

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(Ajout d'informations sur l'action)

Apple AAPL.O a nommé Steve Smith, un cadre de l'entreprise, à la tête des fusions-acquisitions, tout en transférant Adrian Perica vers sa division Services, selon une note de service consultée jeudi par Reuters.

M. Perica, qui compte plus de 17 ans d’expérience au sein du département des fusions-acquisitions et du développement d’entreprise d’Apple, a également pris la direction d’iCloud, de Fitness+ et de News, entre autres activités, en 2023, selon la note rédigée par le responsable des services, Eddy Cue.

Voici quelques détails:

* M. Perica se consacrera désormais entièrement à l’équipe de direction des services et rendra compte à M. Cue, précise la note de service.

* Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant cette décision, qui marque l’un des derniers remaniements de direction sous la houlette du nouveau directeur général John Ternus

* "Nous avons de grands projets pour les services et je suis ravi de pouvoir compter davantage sur le temps d’Adrian", a écrit M. Cue dans la note de service

* Smith rendra compte au directeur financier Kevan Parekh, précise la note de service

* La société promeut également Carson Oliver au poste de vice-président de l’App Store, selon Bloomberg News, qui a été le premier à annoncer cette nouvelle plus tôt dans la journée

* Jeudi, l'action Apple a progressé d'environ 1,4 %