Apple nomme Amar Subramanya nouveau vice-président de l'IA, en remplacement de John Giannandrea
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 00:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a nommé lundi le chercheur chevronné Amar Subramanya au poste de vice-président de l'IA, en remplacement de John Giannandrea.

Apple - à la traîne dans la course à l'IA - a été lent à ajouter des fonctions d'IA à ses produits par rapport à ses rivaux tels que Samsung Electronics 005930.KS , qui ont été plus rapides à rafraîchir leurs appareils avec des fonctions d'IA.

Subramanya dirigera des domaines critiques, notamment les Apple Foundation Models et la recherche en apprentissage automatique, et rendra compte à Craig Federighi, responsable des logiciels.

Il rejoint Apple après avoir travaillé chez Microsoft

MSFT.O , où il occupait dernièrement le poste de vice-président de l'entreprise chargé de l'IA. Auparavant, Subramanya a passé 16 ans chez Google GOOGL.O , où il a notamment dirigé l'ingénierie de l'assistant Gemini.

Giannandrea sera conseiller auprès d'Apple jusqu'à son départ à la retraite au printemps de l'année prochaine.

En début d'année, Apple a déclaré que les améliorations de l'intelligence artificielle de son assistant vocal Siri seraient reportées jusqu'en 2026.

Selon certaines informations, le directeur général d'Apple, Tim Cook, aurait perdu confiance dans la capacité de John Giannandrea, responsable de l'intelligence artificielle, à mener à bien le développement de produits.

