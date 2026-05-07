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Apple met en garde contre un projet de loi canadien qui pourrait l'obliger à affaiblir le chiffrement de ses appareils
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 22:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Apple AAPL.O s'est publiquement opposée à un projet de loi canadien qui, selon l'entreprise, pourrait l'obliger à briser le chiffrement de ses appareils s'il était adopté. Le projet de loi C-22 a été proposé par le Parti libéral canadien au pouvoir, qui a obtenu la majorité parlementaire le mois dernier et fait actuellement l'objet d'un débat à la Chambre des communes. Les responsables canadiens chargés de l'application de la loi affirment que ce projet de loi les aiderait à enquêter plus tôt sur les menaces pour la sécurité et à agir plus rapidement. Il s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large des gouvernements visant à élargir l'accès légal aux données chiffrées, une mesure qui, selon les entreprises technologiques, risque d'affaiblir la sécurité des utilisateurs.

Le projet de loi canadien contient des dispositions qui, selon la manière dont elles seront mises en œuvre, pourraient s’apparenter à une ordonnance britannique d’accès aux données adressée à Apple l’année dernière. Cette ordonnance a poussé Apple à retirer une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de stocker des données dans son cloud avec un chiffrement de bout en bout. Des responsables américains ont déclaré par la suite que le Royaume-Uni avait abandonné cette demande après que la directrice du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, eut fait part de ses inquiétudes quant à une possible violation d’un traité sur les données dans le cloud. Le chiffrement de bout en bout signifie que seul l'utilisateur — pas même Apple ni les forces de l'ordre — peut accéder aux données sans clé. Cette technologie est largement utilisée dans des services tels que WhatsApp de Meta Platforms et iMessage d'Apple, et les experts en sécurité affirment qu'elle offre une protection efficace contre l'espionnage et la cybercriminalité.

“À l’heure où les menaces émanant d’acteurs malveillants cherchant à accéder aux informations des utilisateurs sont de plus en plus nombreuses et omniprésentes, le projet de loi C-22, tel qu’il est rédigé, compromettrait notre capacité à offrir les fonctionnalités de confidentialité et de sécurité performantes que les utilisateurs attendent d’Apple,” a déclaré Apple dans un communiqué. “Cette législation pourrait permettre au gouvernement canadien de contraindre les entreprises à briser le chiffrement en intégrant des portes dérobées dans leurs produits – ce qu’Apple ne fera jamais.”

Des dirigeants de Meta Platforms META.O devaient également témoigner jeudi lors d'une audience consacrée au projet de loi.

Sécurité publique Canada et le Bureau du directeur du renseignement national des États-Unis n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur le projet de loi.

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