Apple met à jour la fonction Oxygène sanguin sur ses montres aux USA
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 17:16

(Zonebourse.com) - Apple annonce le lancement, dès aujourd'hui, d'une fonction Oxygène sanguin repensée pour certains utilisateurs américains d'Apple Watch Series 9, Series 10 et Apple Watch Ultra 2.

Cette mise à jour nécessite iOS 18.6.1 sur iPhone et watchOS 11.6.1 sur la montre.

Les mesures seront désormais calculées via l'iPhone, avec résultats consultables dans la section Respiratoire de l'app Santé.

Ce changement découle d'une décision récente des douanes américaines. Les modèles déjà équipés de la version initiale ou achetés hors des États-Unis ne sont pas concernés.

Apple

Valeurs associées

APPLE
231,0200 USD NASDAQ -0,76%
