Apple : les difficultés d’un géant

Eric Galiègue Phiadvisor Valquant Directeur de la recherche https://phi-advisor.com/fr/

apple (crédit photo : Pexels / thiago japyassu )

Avec une capitalisation boursière de 2 608 Mds$, Apple n'est plus la première capitalisation mondiale. A 168,9$, son cours est largement inférieur à son plus haut historique, 200$ touchés en décembre dernier. Désormais, c'est bien Microsoft qui est la plus valorisée au monde : 3 119 Mds$. Au moment ou les indices américains sont au plus haut, la situation d'Apple interroge et inquiète. Et, de fait, le groupe à la pomme affronte plusieurs problèmes majeurs qui pourraient précipiter une chute plus profonde encore.

Le premier est le freinage significatif de la croissance des bénéfices. En effet, alors que l'économie américaine a surpris par sa résilience, le bénéfice prospectif d'Apple n'a progressé que de 8% en 2 ans. Une croissance de 4% par an a de quoi décevoir, et il faut y voir notamment une concurrence qui s'est organisée, notamment sur le segment de la téléphonie. D'un point de vue prospectif, la croissance du BPA attendue est de 7,2% pour 2024, 8,8% pour 2025 et 8,7% pour 2026 : elle croissance est inférieure à celle attendue pour le S&P 500 dans son ensemble (respectivement 11%, 13,5% et 13%)….

Le second est la dépendance d'Apple à la Chine. Cette dépendance est double, car la Chine est le second marché du groupe, mais est aussi un fournisseur majeur. Ainsi, la majorité des iPhones sont construits à Zhengzhou, que l'on dénomme communément « Apple City », car 350 000 employés y travaillent pour le géant américain. Evidemment, tout raidissement des relations commerciales entre les USA et la Chine font trembler les actionnaires d'Apple. Récemment, le gouvernement chinois a banni de ses commandes Microsoft, Intel et AMD…Si demain la controverse actuelle devenait une véritable « guerre », alors Apple en subirait les conséquences. Le groupe américain a déjà pris des mesures pour délocaliser de la Chine une partie de sa production, mais manifestement le risque Chinois est majeur : les ventes chinoises d'iPhone n'ont elle pas chuté de 33% en février ?

Troisièmement, et c'est un sujet majeur pour les Gafam, ou désormais les « 7 merveilleuses », les soucis judicaires d'Apple ont pris une importance nouvelle avec l'annonce du DoJ (US Department of Justice) de lancer contre Apple des poursuites pour des pratiques anti concurrentielle concernant l'iPhone. Le DoJ a la réputation d'être redoutable : de nombreuses entreprises américaines comme européennes ont fait les frais de ses attaques. Déjà, La Commission européenne a infligé à Apple une amende de plus de 1,8 Mds€ pour abus de position dominante sur le marché d'applications de diffusion de musique en continu auprès des utilisateurs d'iPhone et d'iPad par l'intermédiaire de son App Store…

Enfin, « last but not least », une partie de la contreperformance boursière d'Apple au cours des derniers mois est liée au fait que l'entreprise n'est pas en pointe dans les développements de l'Intelligence Artificielle. En tous cas, elle n'est absolument pas leader en la matière, ce qui naturellement interpelle.

Témoin d'un retournement progressif de tendance, notre signal stratégique est passé à la vente le 4 mars.

Aujourd'hui, après une contreperformance significative depuis décembre dernier, Apple vaut 24,8 fois ses bénéfices prospectifs alors que le PER de l'indice S&P 500 vaut 21. C'est cher payé pour une entreprise dont la croissance est désormais inférieure à la moyenne ….

L'adhésion des analystes demeure importante, mais elle diminue significativement : ils sont 19 à recommander l'achat, contre 27 il y a un an…

Tout leader mondial mérite une prime, mais il nous semble que la dépendance à la Chine, l'essoufflement de la croissance, le déficit d'IA, et les nombreux soucis judicaires compensent cette prime au leader. Nous sommes vendeur d'Apple.