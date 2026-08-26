Apple lancera son prochain iPhone le 9 septembre lors du premier grand événement sous son nouveau directeur général John Ternus

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Apple AAPL.O devrait organiser son prochain événement de lancement le 9 septembre, au cours duquel la société devrait dévoiler sa toute nouvelle gamme d’iPhone et, peut-être, son téléphone pliable tant attendu.

Ce premier iPhone pliable devrait constituer une étape cruciale pour Apple, les analystes estimant que ces appareils haut de gamme seraient le principal moteur de la hausse des prix de vente et de la croissance des marges de la société.

Ce lancement marquera également le premier événement majeur du futur directeur général d’Apple, John Ternus. Ternus, responsable matériel de longue date chez Apple, devrait prendre les rênes de l’entreprise le 1er septembre, tandis que Tim Cook évoluera vers le poste de président exécutif.

La nomination de Ternus, annoncée en avril, a été largement considérée comme le signe d’une volonté renouvelée d’Apple de s’appuyer sur son cœur de métier: les appareils.

Actuellement, Samsung Electronics 005930.KS domine le marché de niche, mais en pleine croissance, des smartphones pliables, sur lequel les entreprises parient qu’il se généralisera bientôt malgré leurs prix élevés.

Les téléphones pliables devraient constituer une lueur d’espoir pour les entreprises d’électronique grand public qui ont subi un revers en raison d’une grave pénurie de puces de mémoire et de stockage, entraînant des hausses de prix et freinant la demande globale des consommateurs.

Apple a également augmenté les prix de l’ensemble de ses gammes Mac et iPad afin de compenser la flambée des coûts. L’entreprise a toutefois déclaré en juillet qu’elle était confrontée à des pénuries « très importantes » au niveau de sa chaîne d’approvisionnement et a prédit que ces contretemps pèseraient sur ses ventes au cours du trimestre actuel.

Les analystes s’attendent à ce qu’Apple lance un iPhone pliable doté d’un écran de taille similaire à celle d’un iPad mini. Plus tôt cette année, Samsung a dévoilé un nouveau téléphone pliable au format passeport, le géant sud-coréen de la technologie cherchant à défendre sa position face à Apple.

Selon le cabinet d’études IDC, Apple devrait livrer plus de 17 millions d’iPhones pliables d’ici 2027.

Son entrée sur ce marché est également essentielle pour stimuler la croissance, IDC prévoyant une hausse de 12,6 % des livraisons de téléphones pliables cette année. En comparaison, les livraisons mondiales de smartphones devraient connaître une baisse record de 16,7 %.

L’année dernière, lors de son événement de lancement, Apple a dévoilé un iPhone Air plus fin, et a doté ses modèles de base de l’iPhone 17 de plusieurs fonctionnalités améliorées. La gamme iPhone 17 a contribué à susciter un fort cycle de renouvellement parmi les consommateurs.