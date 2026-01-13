Apple lance sa suite d'applications Apple Creator Studio
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 16:41
Selon la firme technologique, les applications incluses pour le montage vidéo, la création musicale, l'imagerie créative et la productivité visuelle offrent aux créateurs les fonctionnalités et capacités nécessaires pour monter et adapter leur contenu.
De nouvelles fonctionnalités intelligentes et des contenus premium s'appuient sur des expériences familières de Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Keynote, Pages, Numbers, et plus tard Freeform.
Suite d'abonnement "permettant aux créateurs de toutes disciplines tout en protégeant leur vie privée", Apple Creator Studio sera disponible sur l'App Store à partir du mercredi 28 janvier pour 12,99 dollars par mois ou 129 dollars par an, avec un essai gratuit d'un mois.
Alternativement, les utilisateurs peuvent également choisir d'acheter individuellement les versions Mac de Final Cut Pro, Pixelmator Pro, Logic Pro, Motion, Compressor et MainStage, en un achat unique sur le Mac App Store.
Valeurs associées
|259,9400 USD
|NASDAQ
|-0,12%
