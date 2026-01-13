 Aller au contenu principal
Apple lance sa suite d'applications Apple Creator Studio
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 16:41

Apple annonce lancer Apple Creator Studio, collection d'applications créatives conçues pour "mettre la puissance de niveau studio entre les mains de tous, s'appuyant sur le rôle essentiel que jouent Mac, iPad et iPhone dans la vie de millions de créateurs à travers le monde".

Selon la firme technologique, les applications incluses pour le montage vidéo, la création musicale, l'imagerie créative et la productivité visuelle offrent aux créateurs les fonctionnalités et capacités nécessaires pour monter et adapter leur contenu.

De nouvelles fonctionnalités intelligentes et des contenus premium s'appuient sur des expériences familières de Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Keynote, Pages, Numbers, et plus tard Freeform.

Suite d'abonnement "permettant aux créateurs de toutes disciplines tout en protégeant leur vie privée", Apple Creator Studio sera disponible sur l'App Store à partir du mercredi 28 janvier pour 12,99 dollars par mois ou 129 dollars par an, avec un essai gratuit d'un mois.

Alternativement, les utilisateurs peuvent également choisir d'acheter individuellement les versions Mac de Final Cut Pro, Pixelmator Pro, Logic Pro, Motion, Compressor et MainStage, en un achat unique sur le Mac App Store.

Apple

Valeurs associées

APPLE
259,9400 USD NASDAQ -0,12%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

