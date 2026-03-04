 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Apple lance le MacBook Neo, un ordinateur portable d'entrée de gamme à 599 dollars
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 16:44

Apple a présenté le MacBook Neo, un ordinateur portable conçu pour offrir une porte d'entrée plus abordable dans l'écosystème Mac. Avec un prix de départ de 599 dollars, il devient le MacBook le moins cher depuis plus d'une décennie, visant notamment les étudiants et les nouveaux utilisateurs. Ce lancement marque un repositionnement stratégique face aux Chromebooks et aux ordinateurs Windows à bas prix, largement présents dans le secteur éducatif.

Le MacBook Neo dispose d'un écran de 13 pouces et d'un châssis métallique léger décliné en plusieurs couleurs vives. Contrairement aux autres ordinateurs portables de la marque équipés de puces de la série M, il intègre une puce A18 Pro issue de l'iPhone 16 Pro, permettant de réduire les coûts tout en offrant jusqu'à 16 heures d'autonomie selon Apple. Les précommandes débutent dès aujourd'hui, pour une commercialisation prévue le 11 mars.

Ce lancement intervient dans un contexte de ralentissement de l'activité Mac, dont les revenus ont reculé de près de 7% à 8,39 milliards de dollars lors du trimestre des fêtes. Apple a simultanément relevé les prix de ses autres modèles, avec un MacBook Air désormais proposé à partir de 1.099 dollars et un MacBook Pro 16 pouces équipé de la puce M5 Max à 3.899 dollars. Le groupe cherche ainsi à élargir sa base d'utilisateurs tout en renforçant l'intégration d'Apple Intelligence dans l'ensemble de sa gamme.

Apple

Valeurs associées

APPLE
265,1400 USD NASDAQ +0,53%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank