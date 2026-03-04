Apple lance le MacBook Neo, un ordinateur portable d'entrée de gamme à 599 dollars
Le MacBook Neo dispose d'un écran de 13 pouces et d'un châssis métallique léger décliné en plusieurs couleurs vives. Contrairement aux autres ordinateurs portables de la marque équipés de puces de la série M, il intègre une puce A18 Pro issue de l'iPhone 16 Pro, permettant de réduire les coûts tout en offrant jusqu'à 16 heures d'autonomie selon Apple. Les précommandes débutent dès aujourd'hui, pour une commercialisation prévue le 11 mars.
Ce lancement intervient dans un contexte de ralentissement de l'activité Mac, dont les revenus ont reculé de près de 7% à 8,39 milliards de dollars lors du trimestre des fêtes. Apple a simultanément relevé les prix de ses autres modèles, avec un MacBook Air désormais proposé à partir de 1.099 dollars et un MacBook Pro 16 pouces équipé de la puce M5 Max à 3.899 dollars. Le groupe cherche ainsi à élargir sa base d'utilisateurs tout en renforçant l'intégration d'Apple Intelligence dans l'ensemble de sa gamme.
