Apple lance le MacBook Neo à 599 $ pour concurrencer les Chromebooks et les PC Windows

* Le nouveau MacBook à 599 $ vise le marché des PC sensibles au prix

* Il vise à concurrencer les Chromebooks et les appareils Windows d'entrée de gamme

* Lancé dans un contexte de pénurie mondiale de puces mémoire, il offre une mémoire de 8 Go

Apple AAPL.O a dévoilé mercredi le MacBook Neo, un modèle plus abordable de sa gamme d'ordinateurs portables à partir de 599 $, dans le but d'élargir son champ d'action sur un marché des PC sensible au prix, alors que ses rivaux sont confrontés à un resserrement de l'approvisionnement en puces mémoire.

L'arrivée d'un ordinateur portable à bas prix constitue l'un des points d'entrée les plus agressifs d'Apple sur le marché des PC depuis des années. Le nouveau MacBook sera équipé de la puce A18 Pro, le même processeur qui a fait ses débuts dans les modèles iPhone 16 Pro de la société en 2024.

À 599 dollars, il est bien moins cher, en termes nominaux et corrigés de l'inflation, que le précédent MacBook d'Apple, non Pro et non Air, lancé en mai 2006 à 1 099 dollars, soit environ 1 750 dollars d'aujourd'hui.

Les clients peuvent précommander l'appareil à partir de mercredi, les livraisons et la disponibilité en magasin commençant le 11 mars, selon Apple.

"La vraie question n'est pas de savoir si Apple peut vendre un MacBook à ce prix (car il s'agira de l'un des Mac les plus vendus de tous les temps s'il y parvient), mais de savoir comment équilibrer le coût, les performances et le positionnement de la marque tout en conservant l'expérience haut de gamme qui définit le Mac", a déclaré Francisco Jeronimo, vice-président des appareils clients chez IDC.

Le nouveau MacBook n'est pas la première incursion d'Apple dans le domaine du prix. La société a fabriqué un MacBook Air spécial à 699 $ pour Walmart en utilisant sa puce M1, qui a fait ses débuts en 2020, après avoir retiré d'autres modèles dotés de cette puce.

Le nouveau MacBook vise carrément les utilisateurs de Chromebooks GOOGL.O alimentés par Google et les appareils Windows bas de gamme, où les efforts de Microsoft MSFT.O pour passer à des puces plus économes en batterie, fabriquées avec la technologie d'Arm ARM.O , n'ont pas réussi à déclencher un boom des ventes.

Son incursion dans le segment des PC de milieu de gamme pourrait aider Apple à élargir son audience auprès des étudiants et des primo-accédants.

En pleine crise mondiale des puces mémoire, le nouveau MacBook ne dispose que de 8 gigaoctets de mémoire unifiée, soit la moitié des 16 gigaoctets du MacBook basé sur le M4 et moins que les 12 gigaoctets de l'iPhone 17 Pro.

Les marchés mondiaux des PC et des smartphones restent très sensibles aux prix après plusieurs trimestres de demande inégale, et les fabricants de matériel informatique continuent de faire face à la fluctuation des coûts des composants, en particulier des puces de mémoire.

Apple a lancé cette semaine son iPhone 17e à 599 $ avec un espace de stockage de base plus important et a rafraîchi sa gamme MacBook Air et Pro avec de nouvelles puces M5 et des configurations standard avec une mémoire plus importante, alors qu'elle cherche à défendre ses parts de marché sur les marchés concurrentiels des smartphones et sur les marchés des PC en perte de vitesse, qui sont mis à rude épreuve par la hausse des coûts de la mémoire.