Apple lance l'iPhone 17 Air, de nouveaux AirPods et de nouvelles montres pour les fêtes de fin d'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a dévoilé mardi une nouvelle génération d'iPhone , dont un modèle élégant baptisé iPhone 17 Air, ainsi que plusieurs autres appareils, dans le but de stimuler les mises à niveau et les ventes avant les fêtes de fin d'année.

La société basée à Cupertino, en Californie, a largement maintenu les prix des appareils inchangés par rapport à l'année dernière, mais a supprimé l'option de stockage de 128 Go de sa gamme d'iPhone.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur les derniers appareils Apple:

IPHONE AIR

L'iPhone 17 Air, le modèle le plus fin d'Apple avec ses 5,6 millimètres, est proposé à 999 dollars et sera disponible à partir du 19 septembre. Situé entre l'iPhone 17 standard et les modèles Pro, l'Air introduit un nouveau niveau premium dans la gamme d'Apple.

L'appareil fonctionne avec le même processeur A19 Pro que l'iPhone 17 Pro, associé à la puce réseau N1 et au modem C1X d'Apple. Le modèle, qui ne prend en charge que l'eSIM, sera disponible dans les coloris Space Black, Cloud White, Light Gold et Sky Blue.

Les dirigeants d'Apple ont décrit l'iPhone Air comme offrant "des niveaux de calcul MacBook Pro dans un iPhone".

IPHONE 17

L'iPhone 17 est disponible en cinq couleurs et est doté d'un écran plus grand de 6,3 pouces. L'appareil propose pour la première fois l'écran ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz sur un iPhone non Pro.

Doté du tout dernier processeur A19 construit sur la technologie 3 nanomètres, l'iPhone 17 est conçu pour gérer davantage de tâches d'intelligence artificielle sur l'appareil. L'appareil offre désormais une capacité de stockage de 256 Go dans sa configuration de base.

Il comprend également une nouvelle caméra arrière de 48 mégapixels et une caméra frontale améliorée avec un champ de vision plus large. La fonction "Center Stage" utilise l'IA pour ajuster automatiquement l'orientation des photos.

IPHONE 17 PRO

Apple a lancé l'iPhone 17 Pro, à partir de 1 099 dollars, la version Pro Max offrant pour la première fois jusqu'à 2 To de stockage.

L'appareil est doté d'une nouvelle coque unibody en aluminium et d'un plateau au dos qui abrite son système de caméra.

Il est alimenté par la puce A19 Pro et utilise une chambre à vapeur avec de l'eau déionisée, ce qui en fait le premier iPhone refroidi par liquide à soutenir les performances en cas de charge de travail élevée.

Le Pro est également doté d'un dos en céramique, d'une batterie plus longue et d'un appareil photo amélioré avec un capteur de 48 mégapixels sur les trois lentilles arrière et une caméra frontale "Center Stage" alimentée par l'IA.

AIRPODS PRO 3

Le nouveau modèle est doté d'un système d'annulation active du bruit plus puissant que les générations précédentes et introduit la traduction en direct alimentée par l'intelligence d'Apple, qui peut être déclenchée d'un geste.

Les écouteurs ont un design plus petit et sont dotés de nouveaux embouts en mousse pour une meilleure tenue et une meilleure isolation. Ils intègrent également la détection de la fréquence cardiaque pendant les séances d'entraînement grâce au plus petit capteur de fréquence cardiaque d'Apple, ce qui permet aux utilisateurs d'obtenir des données sur leur condition physique sans accessoires supplémentaires.

L'autonomie de la batterie est estimée à huit heures sur une seule charge, avec l'annulation du bruit activée.

Apple a fixé le prix de ses derniers écouteurs sans fil à 249 $, et les ventes débuteront le 19 septembre.

APPLE WATCH

Apple a dévoilé sa nouvelle gamme de smartwatches, dont la Series 11 à 399 dollars, la SE 3 à 249 dollars et l'Ultra 3 à 799 dollars.

L'entreprise a présenté de nouvelles fonctions de santé et de sécurité, notamment une alerte d'hypertension sur la Series 11 et la connectivité satellite sur l'Ultra 3.

Apple a déclaré que la fonction de détection de l'hypertension n'avait pas encore reçu l'autorisation de la FDA.