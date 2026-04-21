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Apple-La nomination de Ternus marque un recentrage sur les produits et l'IA
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 18:54

La nomination de John Ternus, responsable historique du hardware chez Apple AAPL.O , au poste de directeur général marque un recentrage sur la force fondamentale du groupe dans les produits, ainsi qu'une volonté d'y intégrer les capacités de l'intelligence artificielle (IA) afin de soutenir la croissance, selon des analystes.

John Ternus, présent depuis 25 ans chez Apple où il a supervisé le développement de produits clés dont plusieurs générations d’iPhone, prendra ses fonctions en septembre, succédant à Tim Cook après plus d'une décennie de forte croissance qui a porté la capitalisation boursière de la marque à la pomme à environ 4.000 milliards de dollars (3.400 milliards d’euros).

Alors qu'Apple a suscité des inquiétudes parmi les investisseurs quant au rythme de son déploiement de l’IA générative et a cédé sa place de première capitalisation mondiale à Nvidia NVDA.O , les analystes de Wall Street estiment que ce changement de direction confirme que son écosystème hardware reste au cœur de sa stratégie de croissance.

"Le marché sera rassuré par le fait que le nouveau directeur général a dirigé l’activité hardware d’Apple, toujours le moteur du groupe. Cela indique une continuité plutôt qu’un virage stratégique", souligne Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez Quilter Cheviot.

Sous la direction de Tim Cook depuis 2011, le cours de l'action Apple a été multiplié par environ 20, porté non seulement par l’iPhone, mais aussi par la croissance régulière des services et des améliorations progressives de sa gamme de produits — un modèle que les analystes s’attendent à voir se poursuivre sous John Ternus.

"La transition vers John Ternus, un dirigeant issu de l’ingénierie hardware, confirme l’engagement d’Apple envers son écosystème de produits technologiques, qui reste le principal avantage concurrentiel du groupe et le moteur de sa réussite future", pointe Dave Mayer, associé principal chez Lippincott.

Cette vision suggère que la stratégie d'Apple en matière d'IA devrait davantage consister à intégrer ces capacités dans les appareils existants plutôt qu'à dépendre d'un produit révolutionnaire unique — et ce, malgré une concurrence accrue et une pression croissante pour accélérer l’innovation.

Pour l'instant, les investisseurs semblent rassurés par le fait qu’Apple n’abandonne pas la formule qui a fait son succès, misant plutôt sur sa vaste base de clients, son expertise hardware et son innovation progressive pour continuer à croître, même sans nouvel appareil centré sur l’IA.

"Cette nomination indique que le conseil d’administration d’Apple souhaite restaurer l’image de l’entreprise comme grande société de produits, sans nécessairement annoncer un virage vers une nouvelle catégorie d’appareils", estime Daniel Binns, directeur général mondial du cabinet de conseil Elmwood.

"Le récit de l’appareil centré sur l’IA est séduisant, mais prématuré."

(Rédigé par Rashika Singh, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/04/2026 à 18:54:30.

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