Apple: hausse de 8% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Apple a publié jeudi soir un BPA de 1,65 dollar au titre de son deuxième trimestre 2024-25, en hausse de 8% d'une année sur l'autre et un record pour cette période de l'année, ainsi qu'un flux de trésorerie d'exploitation de 24 milliards de dollars.



Le fabricant de l'iPhone, du Mac et de l'iPad a vu ses revenus croitre de 5% à 95,4 milliards, tirés par une croissance de près de 12% de ses revenus de services, qui ont ainsi signé un nouveau plus haut historique à plus de 26,6 milliards.



'Grâce à nos niveaux élevés de fidélité et de satisfaction de la clientèle, notre base installée d'appareils actifs a de nouveau atteint un record historique dans toutes les catégories de produits et zones géographiques', ajoute son CFO Kevan Parekh.



Par ailleurs, le conseil d'administration d'Apple a déclaré un dividende en hausse de 4% à 0,26 dollar par action, payable le 15 mai, et a autorisé un programme supplémentaire de rachat d'actions pour un maximum de 100 milliards de dollars.





