Apple glisse, mais maintient largement les prix de ses nouveaux iPhones et autres appareils

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 septembre - ** Les actions d'Apple AAPL.O en baisse de 1,5 % à 234,22 $
** La société maintient en grande partie les prix des appareils, éliminant les variantes bas de gamme de l'iPhone 128 Go
** Les prix semblent raisonnables compte tenu des défis macroéconomiques actuels dans le monde - Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresights
** Applelance un nouveau modèle d'iPhone "Air", plus fin, doté d'une "batterie haute densité" et d'un tout nouveau processeur
** La sociétélance un nouveau modèle d'iPhone 17 et des versions Pro du téléphone dotées pour la première fois d'un refroidissement liquide
** AAPLlance également de nouvelles versions des Airpods Pro et des Apple Watch
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 5 % cette année
